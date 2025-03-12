В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута
Губернатор Кондратьев: более 1,7 тысячи спасателей работают в зоне ЧС в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи спасателей и добровольцев продолжают работать на ликвидации последствий выбросов мазута в Анапе после крушения танкеров, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам, связанным с ликвидацией ЧС.
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"Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто продолжает работу на побережье каждый день, без выходных и в любую погоду. С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды. Это приводит к незначительным локальным выбросам нефтепродуктов на берег. На сегодняшний день в зоне ЧС работают более 1,7 тысячи человек – муниципальные команды, сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, добровольцы. Если выбросы будут увеличиваться, то нарастим группировку сил. Важно не ослаблять контроль за ситуацией", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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