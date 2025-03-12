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В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута - РИА Новости, 12.03.2025
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14:36 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/anapa-2004535007.html
В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута
В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута - РИА Новости, 12.03.2025
В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута
Более 1,7 тысячи спасателей и добровольцев продолжают работать на ликвидации последствий выбросов мазута в Анапе после крушения танкеров, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:36:00+03:00
2025-03-12T14:36:00+03:00
происшествия
севастополь
анапа
керченский пролив
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818253_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_8ad08594bc07dbe6e5fe5ae85796a1dc.jpg
КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи спасателей и добровольцев продолжают работать на ликвидации последствий выбросов мазута в Анапе после крушения танкеров, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам, связанным с ликвидацией ЧС. "Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто продолжает работу на побережье каждый день, без выходных и в любую погоду. С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды. Это приводит к незначительным локальным выбросам нефтепродуктов на берег. На сегодняшний день в зоне ЧС работают более 1,7 тысячи человек – муниципальные команды, сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, добровольцы. Если выбросы будут увеличиваться, то нарастим группировку сил. Важно не ослаблять контроль за ситуацией", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250310/volgoneft-2004117375.html
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происшествия, севастополь, анапа, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Севастополь, Анапа, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута

Губернатор Кондратьев: более 1,7 тысячи спасателей работают в зоне ЧС в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи спасателей и добровольцев продолжают работать на ликвидации последствий выбросов мазута в Анапе после крушения танкеров, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам, связанным с ликвидацией ЧС.
«
"Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто продолжает работу на побережье каждый день, без выходных и в любую погоду. С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды. Это приводит к незначительным локальным выбросам нефтепродуктов на берег. На сегодняшний день в зоне ЧС работают более 1,7 тысячи человек – муниципальные команды, сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, добровольцы. Если выбросы будут увеличиваться, то нарастим группировку сил. Важно не ослаблять контроль за ситуацией", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
С владельцев потерпевших крушение танкеров потребовали 211 миллионов рублей
10 марта, 15:28
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута
11 марта, 10:23
 
ПроисшествияСевастопольАнапаКерченский проливВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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