https://ria.ru/20250312/anapa-2004535007.html

В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута

В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута - РИА Новости, 12.03.2025

В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута

Более 1,7 тысячи спасателей и добровольцев продолжают работать на ликвидации последствий выбросов мазута в Анапе после крушения танкеров, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:36:00+03:00

2025-03-12T14:36:00+03:00

2025-03-12T14:36:00+03:00

происшествия

севастополь

анапа

керченский пролив

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи спасателей и добровольцев продолжают работать на ликвидации последствий выбросов мазута в Анапе после крушения танкеров, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам, связанным с ликвидацией ЧС. "Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто продолжает работу на побережье каждый день, без выходных и в любую погоду. С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды. Это приводит к незначительным локальным выбросам нефтепродуктов на берег. На сегодняшний день в зоне ЧС работают более 1,7 тысячи человек – муниципальные команды, сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, добровольцы. Если выбросы будут увеличиваться, то нарастим группировку сил. Важно не ослаблять контроль за ситуацией", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250310/volgoneft-2004117375.html

https://ria.ru/20250311/mazut-2004256603.html

севастополь

анапа

керченский пролив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, анапа, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе