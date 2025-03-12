https://ria.ru/20250312/akort-2004394359.html

АКОРТ предложила ФАС ограничить "глубокие скидки" на маркетплейсах

АКОРТ предложила ФАС ограничить "глубокие скидки" на маркетплейсах - РИА Новости, 12.03.2025

АКОРТ предложила ФАС ограничить "глубокие скидки" на маркетплейсах

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших российских ретейлеров, предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:00:00+03:00

2025-03-12T09:00:00+03:00

2025-03-12T14:37:00+03:00

россия

экономика

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших российских ретейлеров, предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, ведь из-за этого, по мнению организации, они получают неконкурентное преимущество."Доля маркетплейсов на рынке непродовольственной розницы с 2021 по 2023 год выросла более чем в 3 раза, достигнув 19%. По итогам 2024 года она превысит 28%. В свою очередь, доля офлайн-ритейла сократится на 21 п.п. за тот же период (2021-2024 гг.). По прогнозам, в ближайшие годы доля маркетплейсов на рынке удвоится", — отмечено в обращении АКОРТ, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Факт отправки письма подтвердил агентству представитель АКОРТ.По мнению ассоциации, сейчас маркетплейсы "реализуют антиконкурентную практику ценового демпинга, которая позволяет им обеспечивать существенно более низкие цены на товары" по сравнению с другими каналами продаж. Занижение, считают в АКОРТ, осуществляется за счет вложений со стороны непосредственно платформ: в итоге разница в цене между товаром в маркетплейсе и у офлайн-ритейлера "в среднем по категориям может составлять 30-50%". В перспективе это устранит конкуренцию, считают в организации.В АКОРТ призвали ФАС России выработать и применить комплексное урегулирование которое затронет практики всех основных маркетплейсов."В частности, предлагается ограничить предельный размер финансирования "глубоких" скидок за счет маркетплейса, зафиксировать максимальный размер скидки, а также регламентировать ситуации, в которых она может предоставляться", - говорится в письме.

https://ria.ru/20250210/marketpleysy-1998330935.html

https://ria.ru/20250308/mironov-2003810499.html

https://ria.ru/20250305/fas-2003290323.html

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