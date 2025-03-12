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В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.03.2025

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:04:00+03:00

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россия

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/ufa-2004233442.html

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россия, калуга, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия