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В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.03.2025
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:04:00+03:00
2025-03-12T23:04:00+03:00
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россия
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саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
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россия, калуга, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Россия, Калуга, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова