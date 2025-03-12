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В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.03.2025
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23:04 12.03.2025 (обновлено: 23:07 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/aeroport-2004637250.html
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.03.2025
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный... РИА Новости, 12.03.2025
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россия
калуга
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
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россия, калуга, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Россия, Калуга, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова

© РИА Новости / Денисов АнтонСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Денисов Антон
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
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РоссияКалугаСаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииПроисшествия
 
 
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