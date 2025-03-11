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В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам - РИА Новости, 11.03.2025
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16:32 11.03.2025 (обновлено: 17:06 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/zoopark-2004359688.html
В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам
В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам - РИА Новости, 11.03.2025
В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:32:00+03:00
2025-03-11T17:06:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Нижегородский зоопарк "Лимпопо" разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей. Сообщается, что пополнение произошло у двух самок кенгуру Беннетта. "Характерное шевеление в сумках у мам сотрудники зоопарка заметили еще в начале февраля, однако поначалу увидеть кенгурят было невозможно – малыши все время находились в сумках у мам, где они потихоньку подрастали и питались маминым молоком. И вот, наконец, подросшие и окрепшие кенгурята решили познакомиться с миром", - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка. Отмечается, что пол новорожденных будет определен позже, когда малыши начнут покидать мамины сумки.
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В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей.
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В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" кенгурята впервые выглянули из сумок мам

© Фото : Зоопарк "Лимпопо"Кенгуренок Беннетта в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде
Кенгуренок Беннетта в зоопарке Лимпопо в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Зоопарк "Лимпопо"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Нижегородский зоопарк "Лимпопо" разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей.
Сообщается, что пополнение произошло у двух самок кенгуру Беннетта.
"Характерное шевеление в сумках у мам сотрудники зоопарка заметили еще в начале февраля, однако поначалу увидеть кенгурят было невозможно – малыши все время находились в сумках у мам, где они потихоньку подрастали и питались маминым молоком. И вот, наконец, подросшие и окрепшие кенгурята решили познакомиться с миром", - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
Отмечается, что пол новорожденных будет определен позже, когда малыши начнут покидать мамины сумки.
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