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В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам

В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам - РИА Новости, 11.03.2025

В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:32:00+03:00

2025-03-11T16:32:00+03:00

2025-03-11T17:06:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Нижегородский зоопарк "Лимпопо" разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей. Сообщается, что пополнение произошло у двух самок кенгуру Беннетта. "Характерное шевеление в сумках у мам сотрудники зоопарка заметили еще в начале февраля, однако поначалу увидеть кенгурят было невозможно – малыши все время находились в сумках у мам, где они потихоньку подрастали и питались маминым молоком. И вот, наконец, подросшие и окрепшие кенгурята решили познакомиться с миром", - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка. Отмечается, что пол новорожденных будет определен позже, когда малыши начнут покидать мамины сумки.

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В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам Нижегородский зоопарк "Лимпопо" разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей. 2025-03-11T16:32 true PT0M08S

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