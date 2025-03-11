В Москве поймали королевскую змею, проникшую в жилой дом
В Москве поймали королевскую змею, пытавшуюся проникнуть в шкаф в жилом доме
© Фото : Департамент ГОЧСиПБКоролевская змея, пойманная спасателями в жилом доме на северо-востоке Москвы
Королевская змея, пойманная спасателями в жилом доме на северо-востоке Москвы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Королевская змея попыталась во вторник незаконно поселиться в шкафу с одеждой в жилом доме на северо-востоке Москвы, пойманная спасателями рептилия ожидает прибытия специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Одиннадцатого марта в службу "112" поступило сообщение о незаконном проникновении в частное жилое помещение. На улице Лескова пёстрая змейка забралась в одну из квартир на третьем этаже. Мало того, что сам визит чешуйчатой особы не был согласован с хозяевами помещения, так пресмыкающаяся ещё и решила провести ревизию чужого гардероба, забравшись в шкаф с одеждой", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели в средствах индивидуальной защиты аккуратно достали чешуйчатую модницу и поместили её в контейнер.
"Пресмыкающаяся совершенно не сопротивлялась и на протяжении всей спасательной операции была спокойна, как удав. Видимо, королевская змейка так и не нашла себе наряд, подходящий к её пёстрому окрасу, так похожему на окрас ядовитых коралловых аспидов", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что сейчас представительница семейства ужеобразных находится в аварийно-спасательном подразделении, ожидая представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.