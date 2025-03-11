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В Москве поймали королевскую змею, проникшую в жилой дом - РИА Новости, 11.03.2025
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17:48 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/zmeya-2004381666.html
В Москве поймали королевскую змею, проникшую в жилой дом
В Москве поймали королевскую змею, проникшую в жилой дом - РИА Новости, 11.03.2025
В Москве поймали королевскую змею, проникшую в жилой дом
Королевская змея попыталась во вторник незаконно поселиться в шкафу с одеждой в жилом доме на северо-востоке Москвы, пойманная спасателями рептилия ожидает... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:48:00+03:00
2025-03-11T17:48:00+03:00
москва
рептилии
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Королевская змея попыталась во вторник незаконно поселиться в шкафу с одеждой в жилом доме на северо-востоке Москвы, пойманная спасателями рептилия ожидает прибытия специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ. "Одиннадцатого марта в службу "112" поступило сообщение о незаконном проникновении в частное жилое помещение. На улице Лескова пёстрая змейка забралась в одну из квартир на третьем этаже. Мало того, что сам визит чешуйчатой особы не был согласован с хозяевами помещения, так пресмыкающаяся ещё и решила провести ревизию чужого гардероба, забравшись в шкаф с одеждой", - говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия спасатели в средствах индивидуальной защиты аккуратно достали чешуйчатую модницу и поместили её в контейнер. "Пресмыкающаяся совершенно не сопротивлялась и на протяжении всей спасательной операции была спокойна, как удав. Видимо, королевская змейка так и не нашла себе наряд, подходящий к её пёстрому окрасу, так похожему на окрас ядовитых коралловых аспидов", - отметили в ведомстве. Там добавили, что сейчас представительница семейства ужеобразных находится в аварийно-спасательном подразделении, ожидая представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
https://ria.ru/20250307/zmeya-2003674967.html
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москва, рептилии, россия, происшествия
Москва, рептилии, Россия, Происшествия
В Москве поймали королевскую змею, проникшую в жилой дом

В Москве поймали королевскую змею, пытавшуюся проникнуть в шкаф в жилом доме

© Фото : Департамент ГОЧСиПБКоролевская змея, пойманная спасателями в жилом доме на северо-востоке Москвы
Королевская змея, пойманная спасателями в жилом доме на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ
Королевская змея, пойманная спасателями в жилом доме на северо-востоке Москвы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Королевская змея попыталась во вторник незаконно поселиться в шкафу с одеждой в жилом доме на северо-востоке Москвы, пойманная спасателями рептилия ожидает прибытия специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Одиннадцатого марта в службу "112" поступило сообщение о незаконном проникновении в частное жилое помещение. На улице Лескова пёстрая змейка забралась в одну из квартир на третьем этаже. Мало того, что сам визит чешуйчатой особы не был согласован с хозяевами помещения, так пресмыкающаяся ещё и решила провести ревизию чужого гардероба, забравшись в шкаф с одеждой", - говорится в сообщении.
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Прибывшие на место происшествия спасатели в средствах индивидуальной защиты аккуратно достали чешуйчатую модницу и поместили её в контейнер.
"Пресмыкающаяся совершенно не сопротивлялась и на протяжении всей спасательной операции была спокойна, как удав. Видимо, королевская змейка так и не нашла себе наряд, подходящий к её пёстрому окрасу, так похожему на окрас ядовитых коралловых аспидов", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что сейчас представительница семейства ужеобразных находится в аварийно-спасательном подразделении, ожидая представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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