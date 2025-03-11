https://ria.ru/20250311/zhivotnye-2004205325.html

В Госдуме предложили изымать животных у недобросовестных хозяев

В Госдуме предложили изымать животных у недобросовестных хозяев - РИА Новости, 11.03.2025

В Госдуме предложили изымать животных у недобросовестных хозяев

Необходимо на законодательном уровне закрепить норму о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T01:08:00+03:00

2025-03-11T01:08:00+03:00

2025-03-11T01:08:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Необходимо на законодательном уровне закрепить норму о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Ранее Бурматов предлагал ужесточить уголовную ответственность до трех лет лишения свободы для владельцев собак, нападения которых привели к гибели человека. Кроме того, он предлагал увеличить штрафы до 50 тысяч рублей для тех владельцев собак, кто отпускает их на самовыгул. "Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у неродивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан", - сказал Бурматов. Парламентарий отметил, что ранее правительство поддержало инициативу о том, чтобы диких животных забирали у недобросовестных владельцев. По мнению Бурматова, действие данной нормы необходимо распространить и на хозяев домашних собак. Он добавил, что предлагается следующий механизм: если от соседей поступает жалоба на владельца животного, то есть он не следит за ним, отправляет на самовыгул или есть случаи, что животное кого-то "погрызло" и это подтверждается, то собаку у владельца необходимо изъять, передать в приют и далее найти новых владельцев. По его словам, трагедий в Подмосковье, Ставропольском и Краснодарском крае можно было избежать, если бы животных вовремя конфисковали. Он отметил, что у тех животных были "неадекватные владельцы", которые не кормили их в течение нескольких дней, а также не оказывали должного ухода. Кроме того, парламентарий отметил, что здесь необходима незамедлительная реакция местных правоохранителей, так как во всех вышесказанных случаях соседи жаловались неоднократно. Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной ранее внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Законопроектом предлагается дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта РФ самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать иные решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html

https://ria.ru/20250310/mosgorduma-2003983249.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001906792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), краснодарский край, россия, владимир бурматов, госдума рф