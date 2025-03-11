https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004426586.html

Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США

Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США - РИА Новости, 11.03.2025

Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа по итогам встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:18:00+03:00

2025-03-11T23:18:00+03:00

2025-03-11T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа по итогам встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Также он прокомментировал договоренности о прекращении огня на 30 дней, заявив, что, когда они заработают, можно подготовить с партнерами Киева на уровне рабочих документов "все аспекты" для надежности мира и длительного обеспечения безопасности. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004425633.html

https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004423219.html

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