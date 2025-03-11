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Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:18 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004426586.html
Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США
Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США - РИА Новости, 11.03.2025
Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США
Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа по итогам встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:18:00+03:00
2025-03-11T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа по итогам встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Также он прокомментировал договоренности о прекращении огня на 30 дней, заявив, что, когда они заработают, можно подготовить с партнерами Киева на уровне рабочих документов "все аспекты" для надежности мира и длительного обеспечения безопасности. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004425633.html
https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004423219.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство обороны США, США
Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США

Зеленский поблагодарил Трампа по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа по итогам встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме
Вчера, 23:08
"Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Также он прокомментировал договоренности о прекращении огня на 30 дней, заявив, что, когда они заработают, можно подготовить с партнерами Киева на уровне рабочих документов "все аспекты" для надежности мира и длительного обеспечения безопасности.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц
Вчера, 21:17
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп
Вчера, 22:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМинистерство обороны СШАСША
 
 
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