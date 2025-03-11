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Лавров рассказал, какую гарантию мира хочет Зеленский от США - РИА Новости, 11.03.2025
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16:46 11.03.2025 (обновлено: 20:24 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html
Лавров рассказал, какую гарантию мира хочет Зеленский от США
Лавров рассказал, какую гарантию мира хочет Зеленский от США - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров рассказал, какую гарантию мира хочет Зеленский от США
Владимир Зеленский в качестве гарантии мира на Украине хочет от США обещания, что при необходимости они ударят по России ядерным оружием, заявил министр... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:46:00+03:00
2025-03-11T20:24:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
обсе
евросоюз
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в качестве гарантии мира на Украине хочет от США обещания, что при необходимости они ударят по России ядерным оружием, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.&quot;Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно&quot;, — сказал он. Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Кроме того, глава государства неоднократно предлагал отправить французские войска на Украину в качестве миротворцев.Украинский банкир Олег Гороховский 1 марта начал собирать деньги на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на переговорах в Белом доме.Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного им неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250311/trebovaniya-2004354903.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, обсе, евросоюз, нато, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров
Лавров рассказал, какую гарантию мира хочет Зеленский от США

Лавров: Зеленский хочет от США гарантий применения ядерного оружия против РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в качестве гарантии мира на Украине хочет от США обещания, что при необходимости они ударят по России ядерным оружием, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
«

"Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно", — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Кроме того, глава государства неоднократно предлагал отправить французские войска на Украину в качестве миротворцев.
Украинский банкир Олег Гороховский 1 марта начал собирать деньги на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на переговорах в Белом доме.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного им неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийОБСЕЕвросоюзНАТОСергей Лавров
 
 
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