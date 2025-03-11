Лавров рассказал, какую гарантию мира хочет Зеленский от США
Лавров: Зеленский хочет от США гарантий применения ядерного оружия против РФ
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в качестве гарантии мира на Украине хочет от США обещания, что при необходимости они ударят по России ядерным оружием, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
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"Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Кроме того, глава государства неоднократно предлагал отправить французские войска на Украину в качестве миротворцев.
Украинский банкир Олег Гороховский 1 марта начал собирать деньги на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на переговорах в Белом доме.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного им неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.