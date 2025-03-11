https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004217739.html

"Врали с самого начала": в Европе признали правду о Зеленском

"Врали с самого начала": в Европе признали правду о Зеленском - РИА Новости, 11.03.2025

"Врали с самого начала": в Европе признали правду о Зеленском

Европейцы не могут так легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:44:00+03:00

2025-03-11T05:44:00+03:00

2025-03-11T06:45:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейцы не могут так легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive."Европа — часть конфликта, они участвовали в принятии решений и все время поддерживали Украину, они даже убедили Зеленского отказаться от мирных переговоров в 2022 году. Поэтому им так тяжело признать свое поражение и отказаться от эскалации", — сказал он.Аналитик также отметил, что Россия не забудет обмана в Минске и Стамбуле, поэтому новые переговоры будут идти на условиях России."Проблема в том, что они врали с самого начала <…> В Европе конфликт выставляли как попытку восстановить СССР, захватить Украину. Идея злой России прочно засела в головах европейских политиков", — заключил Бо.11 марта в Париже президент Франции Эммануэль Макрон собирает главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения западных военных на Украине для гарантии заключения мира.В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню также проведет в Париже встречу с министрами обороны Польши, Германии, Италии и Великобритании.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2003986248.html

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

https://ria.ru/20250310/kallas-2003924425.html

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в мире, украина, россия, европа, жак бо, эммануэль макрон, себастьян лекорню, нато, евросоюз