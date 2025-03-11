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"Врали с самого начала": в Европе признали правду о Зеленском - РИА Новости, 11.03.2025
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05:44 11.03.2025 (обновлено: 06:45 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004217739.html
"Врали с самого начала": в Европе признали правду о Зеленском
"Врали с самого начала": в Европе признали правду о Зеленском - РИА Новости, 11.03.2025
"Врали с самого начала": в Европе признали правду о Зеленском
Европейцы не могут так легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:44:00+03:00
2025-03-11T06:45:00+03:00
в мире
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россия
европа
жак бо
эммануэль макрон
себастьян лекорню
нато
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейцы не могут так легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive."Европа — часть конфликта, они участвовали в принятии решений и все время поддерживали Украину, они даже убедили Зеленского отказаться от мирных переговоров в 2022 году. Поэтому им так тяжело признать свое поражение и отказаться от эскалации", — сказал он.Аналитик также отметил, что Россия не забудет обмана в Минске и Стамбуле, поэтому новые переговоры будут идти на условиях России."Проблема в том, что они врали с самого начала &lt;…&gt; В Европе конфликт выставляли как попытку восстановить СССР, захватить Украину. Идея злой России прочно засела в головах европейских политиков", — заключил Бо.11 марта в Париже президент Франции Эммануэль Макрон собирает главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения западных военных на Украине для гарантии заключения мира.В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню также проведет в Париже встречу с министрами обороны Польши, Германии, Италии и Великобритании.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2003986248.html
https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html
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в мире, украина, россия, европа, жак бо, эммануэль макрон, себастьян лекорню, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Жак Бо, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, НАТО, Евросоюз
"Врали с самого начала": в Европе признали правду о Зеленском

Полковник Бо: Европа врала с самого начала, продвигая идею злой России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейцы не могут так легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
"Европа — часть конфликта, они участвовали в принятии решений и все время поддерживали Украину, они даже убедили Зеленского отказаться от мирных переговоров в 2022 году. Поэтому им так тяжело признать свое поражение и отказаться от эскалации", — сказал он.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
На Западе раскрыли, почему Европа и Украина не хотят мира
Вчера, 03:35

В 2022 году в Турции делегации Украины и России практически достигли мирного соглашения. Но во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от заключения мира и призвал сражаться до конца.

Аналитик также отметил, что Россия не забудет обмана в Минске и Стамбуле, поэтому новые переговоры будут идти на условиях России.
"Проблема в том, что они врали с самого начала <…> В Европе конфликт выставляли как попытку восстановить СССР, захватить Украину. Идея злой России прочно засела в головах европейских политиков", — заключил Бо.
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"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию
Вчера, 08:00
11 марта в Париже президент Франции Эммануэль Макрон собирает главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения западных военных на Украине для гарантии заключения мира.
В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню также проведет в Париже встречу с министрами обороны Польши, Германии, Италии и Великобритании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Каллас готова стать лидером свободного мира, но не поняла слова "платите"
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаЖак БоЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюНАТОЕвросоюз
 
 
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