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В Германии раскрыли, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 11.03.2025
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04:53 11.03.2025 (обновлено: 04:54 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004212853.html
В Германии раскрыли, что произошло с Зеленским
В Германии раскрыли, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 11.03.2025
В Германии раскрыли, что произошло с Зеленским
У Владимира Зеленского осталось не так много вариантов после скандала в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом и остановки военных поставок... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:53:00+03:00
2025-03-11T04:54:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось не так много вариантов после скандала в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом и остановки военных поставок Украине, пишет журналист Пол Ронцхаймер в своей статье для немецкого таблоида Bild."Ракеты для ЗРК Patriot не могут быть быстро заменены из Европы, а европейские спецслужбы не могут приблизиться к тому, что США смогли предложить украинцам." — говорится в публикации.По словам Ронцхаймера, Зеленский отчаянно пытается получить быструю помощь из Европы, но страны ЕС так и не смогли предпринять никаких решительных мер, кроме большой риторической поддержки и пары миллиардов долларов."Кроме того, возникает угроза недовольства среди населения, что может стать проблемой для Зеленского, поставив под сомнение его переговорную тактику", — предупреждает журналист.Один из источников также признался, что при текущем положении вещей Украина обречена на провал.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Америка приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил эту информацию. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский рассказал, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.Газета Financial Times ранее сообщала, что Соединенные Штаты перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004208661.html
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в мире, сша, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, майк джонсон, bild
В мире, США, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Bild
В Германии раскрыли, что произошло с Зеленским

Журналист Ронцхаймер: у Зеленского осталось не так много вариантов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось не так много вариантов после скандала в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом и остановки военных поставок Украине, пишет журналист Пол Ронцхаймер в своей статье для немецкого таблоида Bild.
"Ракеты для ЗРК Patriot не могут быть быстро заменены из Европы, а европейские спецслужбы не могут приблизиться к тому, что США смогли предложить украинцам." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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По словам Ронцхаймера, Зеленский отчаянно пытается получить быструю помощь из Европы, но страны ЕС так и не смогли предпринять никаких решительных мер, кроме большой риторической поддержки и пары миллиардов долларов.
"Кроме того, возникает угроза недовольства среди населения, что может стать проблемой для Зеленского, поставив под сомнение его переговорную тактику", — предупреждает журналист.
Один из источников также признался, что при текущем положении вещей Украина обречена на провал.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Америка приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил эту информацию. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский рассказал, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.
Газета Financial Times ранее сообщала, что Соединенные Штаты перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
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