Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня
Зеленский согласился с идеей США о перемирии, отказавшись от своих предложений
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений.
Ранее во вторник офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи в Саудовской Аравии, в нем указано, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
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"Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Ранее Зеленский заявлял, что Киев предлагает прекратить огонь только в воздухе и на море, а не по всей линии соприкосновения.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.