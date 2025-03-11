Рейтинг@Mail.ru
Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/zelenskij-2004426367.html
Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня
Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня - РИА Новости, 11.03.2025
Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня
Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:16:00+03:00
2025-03-11T23:16:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений. Ранее во вторник офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи в Саудовской Аравии, в нем указано, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. "Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Ранее Зеленский заявлял, что Киев предлагает прекратить огонь только в воздухе и на море, а не по всей линии соприкосновения. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html
https://ria.ru/20250311/ermak--2004302021.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство обороны США
Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня

Зеленский согласился с идеей США о перемирии, отказавшись от своих предложений

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений.
Ранее во вторник офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи в Саудовской Аравии, в нем указано, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц
Вчера, 21:17
«
"Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Ранее Зеленский заявлял, что Киев предлагает прекратить огонь только в воздухе и на море, а не по всей линии соприкосновения.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Андрей Ермак во время встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии, 11 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Глава офиса Зеленского раскрыл подробности переговоров с США
Вчера, 13:20
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала