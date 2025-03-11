https://ria.ru/20250311/zelenograd-2004346745.html

В Зеленограде женщина потушила сигарету о лицо трехлетней девочки

В Зеленограде женщина потушила сигарету о лицо трехлетней девочки - РИА Новости, 11.03.2025

В Зеленограде женщина потушила сигарету о лицо трехлетней девочки

Женщина в Зеленограде потушила сигарету о щеку незнакомой трехлетней девочки, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:35:00+03:00

2025-03-11T15:35:00+03:00

2025-03-11T16:15:00+03:00

происшествия

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ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Женщина в Зеленограде потушила сигарету о щеку незнакомой трехлетней девочки, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Восьмого марта в полицию поступило сообщение, что в одном из дворов в 16 микрорайоне Зеленограда неизвестная женщина нанесла телесные повреждения малолетнему ребенку, потушив о его щеку сигарету. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции Зеленограда, которые задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя местная жительница, состоящая на учете в ПНД", - написала она. По словам Волк, в связи с имеющимся заболеванием женщину экстренно поместили в медучреждение, по выходе из которого к ней будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством. Она также опровергла опубликованную в сети информацию, что столичные полицейские не предприняли никаких мер после сигнала о нападении на трехлетнюю девочку. Как сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемую в ближайшее время намерены допросить.

https://ria.ru/20250311/sk-2004306456.html

https://ria.ru/20250310/rebenok-2004068307.html

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происшествия, зеленоград, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)