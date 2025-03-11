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Лавров допустил, что Запад верит только в сатану - РИА Новости, 11.03.2025
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14:18 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/zapad-2004315865.html
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану
Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:18:00+03:00
2025-03-11T14:18:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
запад
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения существования организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад - не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны - он делает все, чтобы консенсус разрушался", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Российский министр подчеркнул, что Запад делает все для прекращения существования ОБСЕ.
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в мире, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, запад
В мире, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Запад
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану

Лавров: Запад, вероятно, верящий в сатану, хочет разрушить консенсус в ОБСЕ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения существования организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад - не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны - он делает все, чтобы консенсус разрушался", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Российский министр подчеркнул, что Запад делает все для прекращения существования ОБСЕ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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В миреРоссияСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕЗапад
 
 
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