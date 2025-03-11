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Лавров допустил, что Запад верит только в сатану
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану
Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:18:00+03:00
2025-03-11T14:18:00+03:00
2025-03-11T14:18:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения существования организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад - не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны - он делает все, чтобы консенсус разрушался", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Российский министр подчеркнул, что Запад делает все для прекращения существования ОБСЕ.
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004312761.html
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в мире, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, запад
В мире, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Запад
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану
Лавров: Запад, вероятно, верящий в сатану, хочет разрушить консенсус в ОБСЕ