https://ria.ru/20250311/zapad-2004315865.html

Лавров допустил, что Запад верит только в сатану

Лавров допустил, что Запад верит только в сатану - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров допустил, что Запад верит только в сатану

Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:18:00+03:00

2025-03-11T14:18:00+03:00

2025-03-11T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения существования организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад - не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны - он делает все, чтобы консенсус разрушался", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Российский министр подчеркнул, что Запад делает все для прекращения существования ОБСЕ.

https://ria.ru/20250311/lavrov-2004312761.html

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в мире, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, запад