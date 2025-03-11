https://ria.ru/20250311/zakonotvorchestvo-2004408946.html

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг - РИА Новости, 11.03.2025

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг

В Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:32:00+03:00

2025-03-11T20:32:00+03:00

2025-03-11T21:14:00+03:00

госдума рф

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы Нина Останина в Telegram-канале."Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества", — написала она.Останина отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда."Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений", — сказано в пояснительной записке к проекту.В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров до 18 лет.В документе отмечается, что мера направлена на защиту детей от потенциального вреда, связанного с увлечением эзотерикой, которая зачастую становится сферой активного промысла мошенников и источником реальной угрозы для психического и физического здоровья граждан.

https://ria.ru/20250102/gosduma-1992281151.html

https://ria.ru/20240722/blogery-1961120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)