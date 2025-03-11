В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг
Останина: в ГД внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг
Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы Нина Останина в Telegram-канале.
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"Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества", — написала она.
Останина отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.
"Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений", — сказано в пояснительной записке к проекту.
В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров до 18 лет.
В документе отмечается, что мера направлена на защиту детей от потенциального вреда, связанного с увлечением эзотерикой, которая зачастую становится сферой активного промысла мошенников и источником реальной угрозы для психического и физического здоровья граждан.
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