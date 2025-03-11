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В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг - РИА Новости, 11.03.2025
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20:32 11.03.2025 (обновлено: 21:14 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/zakonotvorchestvo-2004408946.html
В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг
В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг - РИА Новости, 11.03.2025
В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг
В Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:32:00+03:00
2025-03-11T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы Нина Останина в Telegram-канале.&quot;Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое &quot;лечение&quot; и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества&quot;, — написала она.Останина отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда."Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений", — сказано в пояснительной записке к проекту.В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров до 18 лет.В документе отмечается, что мера направлена на защиту детей от потенциального вреда, связанного с увлечением эзотерикой, которая зачастую становится сферой активного промысла мошенников и источником реальной угрозы для психического и физического здоровья граждан.
https://ria.ru/20250102/gosduma-1992281151.html
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госдума рф, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Госдума РФ, Общество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг

Останина: в ГД внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы Нина Останина в Telegram-канале.
«

"Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества", — написала она.

Останина отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.
"Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений", — сказано в пояснительной записке к проекту.
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В документе отмечается, что мера направлена на защиту детей от потенциального вреда, связанного с увлечением эзотерикой, которая зачастую становится сферой активного промысла мошенников и источником реальной угрозы для психического и физического здоровья граждан.
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