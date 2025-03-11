https://ria.ru/20250311/zakharova-2004238097.html

Захарова прокомментировала сообщения о визите Уиткоффа в Россию

Захарова прокомментировала сообщения о визите Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 11.03.2025

Захарова прокомментировала сообщения о визите Уиткоффа в Россию

Между Россией и США идут довольно интенсивные контакты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о возможном... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:20:00+03:00

2025-03-11T09:20:00+03:00

2025-03-11T09:47:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Между Россией и США идут довольно интенсивные контакты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о возможном визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа."Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно", — сказала дипломат.Она пообещала держать в курсе по мере развития событий.Минувшей ночью портал Axios написал со ссылкой на осведомленные источники, что Уиткофф планирует 13 марта отправиться в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным. О том же сообщал накануне и журналист Bloomberg.В начале февраля Уиткофф побывал в России, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250227/kooperatsiya-2002026891.html

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россия, стив уиткофф, мария захарова, сша, москва, в мире