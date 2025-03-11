https://ria.ru/20250311/zaharova-2004212360.html
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца - РИА Новости, 11.03.2025
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца
Актриса Александра Захарова обжаловала в кассации решение суда, который отказался передать ей авторские права на спектакли ее отца Марка Захарова в театре... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:58:00+03:00
2025-03-11T03:58:00+03:00
2025-03-11T03:58:00+03:00
культура
москва
марк захаров
александра захарова
ленком
московский городской суд
российское авторское общество
культура
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Актриса Александра Захарова обжаловала в кассации решение суда, который отказался передать ей авторские права на спектакли ее отца Марка Захарова в театре "Ленком", заседание назначено на 27 марта, соответствующая информация опубликована на сайте второго кассационного суда общей юрисдикции. "Судебное заседание - 27 марта, 11.05", - говорится в карточке дела. Жалоба поступила 14 февраля, а определение по итогам изучения вынесли 20 февраля. Дочь известного режиссера актриса Александра Захарова после смерти отца обратилась в Тверской суд Москвы с иском к ГБУК (государственное бюджетное учреждение культуры) "Ленком". Предметом спора стали интеллектуальные права на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев", которые ставил ее отец режиссер-постановщик Марк Захаров. В своих исковых требованиях она указывала, что 13 марта 2020 года получила свидетельство о праве на наследство своего отца. В него были включены "исключительное права на произведения". В "Ленкоме" пояснили, что постановка указанных в иске четырех спектаклей происходила в рабочем режиме, то есть в рамках трудовой функции Марка Захарова как режиссера. Захарова же посчитала, что театр использовал результаты интеллектуальной деятельности ее отца, которые, по ее мнению, принадлежат ей как наследнице. Однако данные о том, что Марк Захаров являлся "автором инсценировок" указанных спектаклей отсутствуют, считает "Российское авторское общество" (РАО). В связи с этим суд отказал Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев". Отказ подтвердила апелляционная инстанция Мосгорсуда. Тогда Захарова пошла дальше и обратилась во Второй кассационный суд, который принял ее сторону и отменил решения нижестоящих судов, а дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда. Тем не менее, при повторном рассмотрении суды снова отказали в иске, сначала Тверской районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отказали Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли.
https://ria.ru/20250222/zaharova-2000997989.html
https://ria.ru/20250119/zakharov-1994460076.html
https://ria.ru/20231012/zakharova-1902226070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, марк захаров, александра захарова, ленком, московский городской суд, российское авторское общество, культура
Культура, Москва, Марк Захаров, Александра Захарова, Ленком, Московский городской суд, Российское авторское общество, Культура
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца
Актриса Захарова обжаловала отказ в передаче прав на спектакли ее отца в Ленкоме
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Актриса Александра Захарова обжаловала в кассации решение суда, который отказался передать ей авторские права на спектакли ее отца Марка Захарова в театре "Ленком", заседание назначено на 27 марта, соответствующая информация опубликована на сайте второго кассационного суда общей юрисдикции.
"Судебное заседание - 27 марта, 11.05", - говорится в карточке дела.
Жалоба поступила 14 февраля, а определение по итогам изучения вынесли 20 февраля.
Дочь известного режиссера актриса Александра Захарова
после смерти отца обратилась в Тверской суд Москвы
с иском к ГБУК (государственное бюджетное учреждение культуры) "Ленком
". Предметом спора стали интеллектуальные права на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев", которые ставил ее отец режиссер-постановщик Марк Захаров. В своих исковых требованиях она указывала, что 13 марта 2020 года получила свидетельство о праве на наследство своего отца. В него были включены "исключительное права на произведения".
В "Ленкоме" пояснили, что постановка указанных в иске четырех спектаклей происходила в рабочем режиме, то есть в рамках трудовой функции Марка Захарова как режиссера.
Захарова же посчитала, что театр использовал результаты интеллектуальной деятельности ее отца, которые, по ее мнению, принадлежат ей как наследнице.
Однако данные о том, что Марк Захаров являлся "автором инсценировок" указанных спектаклей отсутствуют, считает "Российское авторское общество
" (РАО). В связи с этим суд отказал Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев". Отказ подтвердила апелляционная инстанция Мосгорсуда
.
Тогда Захарова пошла дальше и обратилась во Второй кассационный суд, который принял ее сторону и отменил решения нижестоящих судов, а дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда.
Тем не менее, при повторном рассмотрении суды снова отказали в иске, сначала Тверской районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отказали Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли.