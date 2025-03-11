Рейтинг@Mail.ru
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:58 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/zaharova-2004212360.html
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца - РИА Новости, 11.03.2025
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца
Актриса Александра Захарова обжаловала в кассации решение суда, который отказался передать ей авторские права на спектакли ее отца Марка Захарова в театре... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:58:00+03:00
2025-03-11T03:58:00+03:00
культура
москва
марк захаров
александра захарова
ленком
московский городской суд
российское авторское общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155930/39/1559303932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e9d25a6536269cbc5e515231e599284.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Актриса Александра Захарова обжаловала в кассации решение суда, который отказался передать ей авторские права на спектакли ее отца Марка Захарова в театре "Ленком", заседание назначено на 27 марта, соответствующая информация опубликована на сайте второго кассационного суда общей юрисдикции. "Судебное заседание - 27 марта, 11.05", - говорится в карточке дела. Жалоба поступила 14 февраля, а определение по итогам изучения вынесли 20 февраля. Дочь известного режиссера актриса Александра Захарова после смерти отца обратилась в Тверской суд Москвы с иском к ГБУК (государственное бюджетное учреждение культуры) "Ленком". Предметом спора стали интеллектуальные права на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев", которые ставил ее отец режиссер-постановщик Марк Захаров. В своих исковых требованиях она указывала, что 13 марта 2020 года получила свидетельство о праве на наследство своего отца. В него были включены "исключительное права на произведения". В "Ленкоме" пояснили, что постановка указанных в иске четырех спектаклей происходила в рабочем режиме, то есть в рамках трудовой функции Марка Захарова как режиссера. Захарова же посчитала, что театр использовал результаты интеллектуальной деятельности ее отца, которые, по ее мнению, принадлежат ей как наследнице. Однако данные о том, что Марк Захаров являлся "автором инсценировок" указанных спектаклей отсутствуют, считает "Российское авторское общество" (РАО). В связи с этим суд отказал Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев". Отказ подтвердила апелляционная инстанция Мосгорсуда. Тогда Захарова пошла дальше и обратилась во Второй кассационный суд, который принял ее сторону и отменил решения нижестоящих судов, а дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда. Тем не менее, при повторном рассмотрении суды снова отказали в иске, сначала Тверской районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отказали Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли.
https://ria.ru/20250222/zaharova-2000997989.html
https://ria.ru/20250119/zakharov-1994460076.html
https://ria.ru/20231012/zakharova-1902226070.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155930/39/1559303932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0990c70fb738ba93fff3391b6667f62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, марк захаров, александра захарова, ленком, московский городской суд, российское авторское общество, культура
Культура, Москва, Марк Захаров, Александра Захарова, Ленком, Московский городской суд, Российское авторское общество, Культура
Актриса Захарова обжаловала отказ передать ей права на спектакли отца

Актриса Захарова обжаловала отказ в передаче прав на спектакли ее отца в Ленкоме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова
Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Актриса Александра Захарова обжаловала в кассации решение суда, который отказался передать ей авторские права на спектакли ее отца Марка Захарова в театре "Ленком", заседание назначено на 27 марта, соответствующая информация опубликована на сайте второго кассационного суда общей юрисдикции.
"Судебное заседание - 27 марта, 11.05", - говорится в карточке дела.
Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Актриса Захарова возвращается в театр "Ленком"
22 февраля, 14:54
Жалоба поступила 14 февраля, а определение по итогам изучения вынесли 20 февраля.
Дочь известного режиссера актриса Александра Захарова после смерти отца обратилась в Тверской суд Москвы с иском к ГБУК (государственное бюджетное учреждение культуры) "Ленком". Предметом спора стали интеллектуальные права на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев", которые ставил ее отец режиссер-постановщик Марк Захаров. В своих исковых требованиях она указывала, что 13 марта 2020 года получила свидетельство о праве на наследство своего отца. В него были включены "исключительное права на произведения".
В "Ленкоме" пояснили, что постановка указанных в иске четырех спектаклей происходила в рабочем режиме, то есть в рамках трудовой функции Марка Захарова как режиссера.
Захарова же посчитала, что театр использовал результаты интеллектуальной деятельности ее отца, которые, по ее мнению, принадлежат ей как наследнице.
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Певцов заявил, что "творческое завещание" Захарова проигнорировали
19 января, 12:39
Однако данные о том, что Марк Захаров являлся "автором инсценировок" указанных спектаклей отсутствуют, считает "Российское авторское общество" (РАО). В связи с этим суд отказал Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев". Отказ подтвердила апелляционная инстанция Мосгорсуда.
Тогда Захарова пошла дальше и обратилась во Второй кассационный суд, который принял ее сторону и отменил решения нижестоящих судов, а дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда.
Тем не менее, при повторном рассмотрении суды снова отказали в иске, сначала Тверской районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отказали Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли.
Актриса Александра Захарова на церемонии открытия памятника режиссеру Марку Захарову на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Александра Захарова: отец сочинил "Ленком" и телевизионный кинематограф
12 октября 2023, 14:00
 
КультураМоскваМарк ЗахаровАлександра ЗахароваЛенкомМосковский городской судРоссийское авторское обществоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала