https://ria.ru/20250311/vystavka-2004334494.html

В Московском Кремле пройдет выставка о гастрономических традициях Китая

В Московском Кремле пройдет выставка о гастрономических традициях Китая - РИА Новости, 11.03.2025

В Московском Кремле пройдет выставка о гастрономических традициях Китая

В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Московского Кремля 11 апреля откроется выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае",... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:06:00+03:00

2025-03-11T15:06:00+03:00

2025-03-11T15:06:00+03:00

россия

китай

гастрономия

культура

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Московского Кремля 11 апреля откроется выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае", сообщает пресс-служба музеев. На экспозиции впервые в России будут представлены предметы из собрания Национального музея Китая, уточняется в материале. Выставка, объединившая 145 драгоценных экспонатов, разделена на пять тематических разделов: "Пища с восьми сторон света", "Аромат вина и очарование чая", "Эволюция кухонной утвари", "Драгоценная посуда" и "Ритуал начинается с трапезы". Посетители узнают о зерновых культурах, лежащих в основе рациона китайцев, о тысячелетних традициях, связанных с употреблением вина и чая, техниках приготовления пищи, об искусстве изготовления посуды и системе ритуалов, относящихся к пище и ее употреблению. Гости выставки получат возможность познакомиться с нравами и обычаями Китая через наиболее ценимые в китайской культуре традиционные формы кухонной утвари, предметы оригинальной повседневной и парадной посуды, живописные свитки, костюмы и музыкальные инструменты. Гости узнают об эстетике, столовом этикете и философских представлениях, отразившихся на застольной культуре, увидят эволюцию древней китайской гастрономической традиции. Проект осуществляется в рамках плана официальных мероприятий "перекрестных" Годов культуры России – Китая 2024-2025. Экспозиция станет ответом на выставку "Русское застолье: традиционная еда, напитки и искусство сервировки. Из собрания музеев Московского Кремля" – она проходила в Пекине c ноября 2024 по март 2025 года. Оба проекта обращены к гастрономическим традициям, и представляют их национальные особенности, подчеркнули в музеях.

https://ria.ru/20250121/kultura-1994782466.html

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россия, китай, гастрономия, культура