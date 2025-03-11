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В Московском Кремле пройдет выставка о гастрономических традициях Китая - РИА Новости, 11.03.2025
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15:06 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/vystavka-2004334494.html
В Московском Кремле пройдет выставка о гастрономических традициях Китая
В Московском Кремле пройдет выставка о гастрономических традициях Китая - РИА Новости, 11.03.2025
В Московском Кремле пройдет выставка о гастрономических традициях Китая
В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Московского Кремля 11 апреля откроется выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае",... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:06:00+03:00
2025-03-11T15:06:00+03:00
россия
китай
гастрономия
культура
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Московского Кремля 11 апреля откроется выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае", сообщает пресс-служба музеев. На экспозиции впервые в России будут представлены предметы из собрания Национального музея Китая, уточняется в материале. Выставка, объединившая 145 драгоценных экспонатов, разделена на пять тематических разделов: "Пища с восьми сторон света", "Аромат вина и очарование чая", "Эволюция кухонной утвари", "Драгоценная посуда" и "Ритуал начинается с трапезы". Посетители узнают о зерновых культурах, лежащих в основе рациона китайцев, о тысячелетних традициях, связанных с употреблением вина и чая, техниках приготовления пищи, об искусстве изготовления посуды и системе ритуалов, относящихся к пище и ее употреблению. Гости выставки получат возможность познакомиться с нравами и обычаями Китая через наиболее ценимые в китайской культуре традиционные формы кухонной утвари, предметы оригинальной повседневной и парадной посуды, живописные свитки, костюмы и музыкальные инструменты. Гости узнают об эстетике, столовом этикете и философских представлениях, отразившихся на застольной культуре, увидят эволюцию древней китайской гастрономической традиции. Проект осуществляется в рамках плана официальных мероприятий "перекрестных" Годов культуры России – Китая 2024-2025. Экспозиция станет ответом на выставку "Русское застолье: традиционная еда, напитки и искусство сервировки. Из собрания музеев Московского Кремля" – она проходила в Пекине c ноября 2024 по март 2025 года. Оба проекта обращены к гастрономическим традициям, и представляют их национальные особенности, подчеркнули в музеях.
https://ria.ru/20250121/kultura-1994782466.html
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россия, китай, гастрономия, культура
Россия, Китай, гастрономия, Культура
В Московском Кремле пройдет выставка о гастрономических традициях Китая

В Московском Кремле состоится выставка об истории еды в древнем Китае

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид с Колокольники Ивана Великого на Соборную Площадь Московского Кремля
Вид с Колокольники Ивана Великого на Соборную Площадь Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид с Колокольники Ивана Великого на Соборную Площадь Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Московского Кремля 11 апреля откроется выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае", сообщает пресс-служба музеев.
На экспозиции впервые в России будут представлены предметы из собрания Национального музея Китая, уточняется в материале.
© Фото : Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"Деталь горизонтального свитка "Осенний банкет в Оленьем зале"
Деталь горизонтального свитка Осенний банкет в Оленьем зале - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"
Деталь горизонтального свитка "Осенний банкет в Оленьем зале"
Выставка, объединившая 145 драгоценных экспонатов, разделена на пять тематических разделов: "Пища с восьми сторон света", "Аромат вина и очарование чая", "Эволюция кухонной утвари", "Драгоценная посуда" и "Ритуал начинается с трапезы". Посетители узнают о зерновых культурах, лежащих в основе рациона китайцев, о тысячелетних традициях, связанных с употреблением вина и чая, техниках приготовления пищи, об искусстве изготовления посуды и системе ритуалов, относящихся к пище и ее употреблению.
© Фото : Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"Чайник ху с иероглифами "долголетие"
Чайник ху с иероглифами долголетие - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"
Чайник ху с иероглифами "долголетие"
Гости выставки получат возможность познакомиться с нравами и обычаями Китая через наиболее ценимые в китайской культуре традиционные формы кухонной утвари, предметы оригинальной повседневной и парадной посуды, живописные свитки, костюмы и музыкальные инструменты. Гости узнают об эстетике, столовом этикете и философских представлениях, отразившихся на застольной культуре, увидят эволюцию древней китайской гастрономической традиции.
© Фото : Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"Треножник дин с орнаментом цецюйвэнь в виде переплетенных квадратных спиралей
Треножник дин с орнаментом цецюйвэнь в виде переплетенных квадратных спиралей - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"
Треножник дин с орнаментом цецюйвэнь в виде переплетенных квадратных спиралей
Проект осуществляется в рамках плана официальных мероприятий "перекрестных" Годов культуры России – Китая 2024-2025. Экспозиция станет ответом на выставку "Русское застолье: традиционная еда, напитки и искусство сервировки. Из собрания музеев Московского Кремля" – она проходила в Пекине c ноября 2024 по март 2025 года. Оба проекта обращены к гастрономическим традициям, и представляют их национальные особенности, подчеркнули в музеях.
Показ спектакля Шанхайской театральной академии на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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21 января, 12:54
 
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