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Собянин назвал размер выплат ветеранам к юбилею Победы

Собянин назвал размер выплат ветеранам к юбилею Победы - РИА Новости, 11.03.2025

Собянин назвал размер выплат ветеранам к юбилею Победы

К юбилею Победы ветераны и труженики тыла в Москве получат от города единовременную материальную помощь, размер выплат увеличат в среднем в 2,6 раза, он... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:04:00+03:00

2025-03-11T20:04:00+03:00

2025-03-11T20:04:00+03:00

общество

справки

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сергей собянин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. К юбилею Победы ветераны и труженики тыла в Москве получат от города единовременную материальную помощь, размер выплат увеличат в среднем в 2,6 раза, он составит от 25 тысяч до 70 тысяч рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "К юбилею Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от города единовременную материальную помощь. Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тысяч до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей", - написал Собянин. Он отметил, что по традиции ее получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лица, награждённые медалью "За оборону Ленинграда". "Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участники обороны Москвы; жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда; вдовы военнослужащих, погибших в годы войны; лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны; бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженики тыла; граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года", - добавил мэр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, справки, москва, ссср, ленинград, сергей собянин