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ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца этого года

ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца этого года - РИА Новости, 11.03.2025

ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца этого года

В текущем году мобильный оператор ВТБ планирует увеличить количество регионов своего присутствия почти в два раза — с 35 до 67 субъектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:47:00+03:00

2025-03-11T13:47:00+03:00

2025-03-11T13:47:00+03:00

втб мобайл

технологии

мобильная связь

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В текущем году мобильный оператор ВТБ планирует увеличить количество регионов своего присутствия почти в два раза — с 35 до 67 субъектов, сообщает пресс-служба компании. В этом году оператор уже начал работу в Курской и Томской областях, а в ближайшее время ожидается запуск услуг в Оренбургской и Липецкой областях. До конца года начнется обслуживание во всех регионах присутствия опорного оператора Т2, включая Свердловскую область, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края. "Сегодня ВТБ Мобайл доступен от Калининграда до Владивостока. Наша стратегическая задача как банковского оператора — стать ближе к каждому клиенту, и мы видим большой потенциал в регионах", — подчеркнул генеральный директор компании Алексей Чернецов.

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втб мобайл, технологии, мобильная связь