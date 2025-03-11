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ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца этого года - РИА Новости, 11.03.2025
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13:47 11.03.2025
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ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца этого года
ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца этого года - РИА Новости, 11.03.2025
ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца этого года
В текущем году мобильный оператор ВТБ планирует увеличить количество регионов своего присутствия почти в два раза — с 35 до 67 субъектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:47:00+03:00
2025-03-11T13:47:00+03:00
втб мобайл
технологии
мобильная связь
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В текущем году мобильный оператор ВТБ планирует увеличить количество регионов своего присутствия почти в два раза — с 35 до 67 субъектов, сообщает пресс-служба компании. В этом году оператор уже начал работу в Курской и Томской областях, а в ближайшее время ожидается запуск услуг в Оренбургской и Липецкой областях. До конца года начнется обслуживание во всех регионах присутствия опорного оператора Т2, включая Свердловскую область, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края. "Сегодня ВТБ Мобайл доступен от Калининграда до Владивостока. Наша стратегическая задача как банковского оператора — стать ближе к каждому клиенту, и мы видим большой потенциал в регионах", — подчеркнул генеральный директор компании Алексей Чернецов.
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втб мобайл, технологии, мобильная связь
ВТБ Мобайл, Технологии, мобильная связь
ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца этого года

ВТБ Мобайл расширит географию присутствия в два раза до конца года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по улице со смартфоном
Мужчина идет по улице со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В текущем году мобильный оператор ВТБ планирует увеличить количество регионов своего присутствия почти в два раза — с 35 до 67 субъектов, сообщает пресс-служба компании.
В этом году оператор уже начал работу в Курской и Томской областях, а в ближайшее время ожидается запуск услуг в Оренбургской и Липецкой областях.
До конца года начнется обслуживание во всех регионах присутствия опорного оператора Т2, включая Свердловскую область, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края.
"Сегодня ВТБ Мобайл доступен от Калининграда до Владивостока. Наша стратегическая задача как банковского оператора — стать ближе к каждому клиенту, и мы видим большой потенциал в регионах", — подчеркнул генеральный директор компании Алексей Чернецов.
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