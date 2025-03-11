В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей
Бойцы РФ нашли тела инвалида и других убитых ВСУ жителей Черкасского Поречного
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России в освобожденном селе Курской области
Военнослужащие России в освобожденном селе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".
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"Наши военные нашли очередные тела убитых мирных жителей. В церкви Воздвижения Креста Господня обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида, которого перед смертью избивали неонацисты", — рассказал собеседник агентства.
На видео, предоставленном РИА Новости бойцами "Севера", видны как минимум пять тел мирных жителей. По словам военнослужащих, у всех заметны признаки насильственной смерти. У некоторых пенсионеров отсутствуют конечности, у других присутствуют следы выстрелов в голову.
По словам собеседника агентства, всю информацию передали в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам российских граждан.
Ранее Минобороны сообщало об освобождении в Курской области села Лебедевка, а также населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.