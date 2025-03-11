https://ria.ru/20250311/vsu-2004426986.html

В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей

В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2025

В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей

Российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости военнослужащие... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-11T23:28:00+03:00

2025-03-11T23:28:00+03:00

2025-03-12T00:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север"."Наши военные нашли очередные тела убитых мирных жителей. В церкви Воздвижения Креста Господня обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида, которого перед смертью избивали неонацисты", — рассказал собеседник агентства.На видео, предоставленном РИА Новости бойцами "Севера", видны как минимум пять тел мирных жителей. По словам военнослужащих, у всех заметны признаки насильственной смерти. У некоторых пенсионеров отсутствуют конечности, у других присутствуют следы выстрелов в голову. По словам собеседника агентства, всю информацию передали в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам российских граждан. Ранее Минобороны сообщало об освобождении в Курской области села Лебедевка, а также населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.

https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины