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В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 11.03.2025 (обновлено: 00:00 12.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vsu-2004426986.html
В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей
В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2025
В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей
Российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости военнослужащие... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-11T23:28:00+03:00
2025-03-12T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".&quot;Наши военные нашли очередные тела убитых мирных жителей. В церкви Воздвижения Креста Господня обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида, которого перед смертью избивали неонацисты&quot;, — рассказал собеседник агентства.На видео, предоставленном РИА Новости бойцами "Севера", видны как минимум пять тел мирных жителей. По словам военнослужащих, у всех заметны признаки насильственной смерти. У некоторых пенсионеров отсутствуют конечности, у других присутствуют следы выстрелов в голову. По словам собеседника агентства, всю информацию передали в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам российских граждан. Ранее Минобороны сообщало об освобождении в Курской области села Лебедевка, а также населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей

Бойцы РФ нашли тела инвалида и других убитых ВСУ жителей Черкасского Поречного

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России в освобожденном селе Курской области
Военнослужащие России в освобожденном селе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие России в освобожденном селе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".
«

"Наши военные нашли очередные тела убитых мирных жителей. В церкви Воздвижения Креста Господня обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида, которого перед смертью избивали неонацисты", — рассказал собеседник агентства.

На видео, предоставленном РИА Новости бойцами "Севера", видны как минимум пять тел мирных жителей. По словам военнослужащих, у всех заметны признаки насильственной смерти. У некоторых пенсионеров отсутствуют конечности, у других присутствуют следы выстрелов в голову.
По словам собеседника агентства, всю информацию передали в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам российских граждан.
Ранее Минобороны сообщало об освобождении в Курской области села Лебедевка, а также населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
Главная страница сайта Википедия - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном
2 февраля, 00:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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