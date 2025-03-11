https://ria.ru/20250311/vsu-2004425447.html

Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ

Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ

Операторы БПЛА - самые жестокие военные ВСУ по отношению к гражданскому населению, рассказала РИА Новости жительница освобожденного российскими войсками поселка РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:06:00+03:00

2025-03-11T23:06:00+03:00

2025-03-11T23:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА - самые жестокие военные ВСУ по отношению к гражданскому населению, рассказала РИА Новости жительница освобожденного российскими войсками поселка Шевченко в пригороде Покровска в ДНР. "У всех (жителей поселка Шевченко - ред.) был случай, когда выкидывали с подвалов, потому что им негде было ховаться (прятаться - ред.). Последние были дронщики. Те уже никого не спрашивали. Это очень были жестокие люди… Я же говорю за дронщиков - это звери были", - сказала собеседница агентства. При этом, по ее словам, некоторые из украинских военных, в основном из мобилизованных, гуманно относились к гражданскому населению. Об освобождении села Шевченко в ДНР Минобороны РФ сообщило 20 января.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004224600.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина