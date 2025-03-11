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Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/vsu-2004425447.html
Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ
Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ
Операторы БПЛА - самые жестокие военные ВСУ по отношению к гражданскому населению, рассказала РИА Новости жительница освобожденного российскими войсками поселка РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:06:00+03:00
2025-03-11T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА - самые жестокие военные ВСУ по отношению к гражданскому населению, рассказала РИА Новости жительница освобожденного российскими войсками поселка Шевченко в пригороде Покровска в ДНР. "У всех (жителей поселка Шевченко - ред.) был случай, когда выкидывали с подвалов, потому что им негде было ховаться (прятаться - ред.). Последние были дронщики. Те уже никого не спрашивали. Это очень были жестокие люди… Я же говорю за дронщиков - это звери были", - сказала собеседница агентства. При этом, по ее словам, некоторые из украинских военных, в основном из мобилизованных, гуманно относились к гражданскому населению. Об освобождении села Шевченко в ДНР Минобороны РФ сообщило 20 января.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Жительница освобожденного поселка рассказала о самых жестоких военных ВСУ

Жительница поселка Шевченко назвала операторов БПЛА самыми жестокими в ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА - самые жестокие военные ВСУ по отношению к гражданскому населению, рассказала РИА Новости жительница освобожденного российскими войсками поселка Шевченко в пригороде Покровска в ДНР.
"У всех (жителей поселка Шевченко - ред.) был случай, когда выкидывали с подвалов, потому что им негде было ховаться (прятаться - ред.). Последние были дронщики. Те уже никого не спрашивали. Это очень были жестокие люди… Я же говорю за дронщиков - это звери были", - сказала собеседница агентства.
При этом, по ее словам, некоторые из украинских военных, в основном из мобилизованных, гуманно относились к гражданскому населению.
Об освобождении села Шевченко в ДНР Минобороны РФ сообщило 20 января.
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Жительница подмосковного ЖК рассказала об эвакуации во время атаки БПЛА
Вчера, 07:54
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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