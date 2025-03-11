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ВС России с первого выстрела уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
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https://ria.ru/20250311/vsu-2004419336.html
ВС России с первого выстрела уничтожили пункт управления дронами ВСУ
ВС России с первого выстрела уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
ВС России с первого выстрела уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Пункт дислокации операторов управления БпЛА ВСУ с личным составом в шесть человек был уничтожен одним высокоточным снарядом "Краснополь" на красноармейском... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:06:00+03:00
2025-03-11T22:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Пункт дислокации операторов управления БпЛА ВСУ с личным составом в шесть человек был уничтожен одним высокоточным снарядом "Краснополь" на красноармейском направлении, огонь велся из 152-миллиметровой дивизионной самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С", об этом РИА Новости рассказали военнослужащие 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии, группировки "Центр". "Работаем на красноармейском направлении. Крайняя задача — отрабатывать по пункту БПЛА противника. И "Краснополем" - одним снарядом была уничтожена эта точка", - рассказал командир орудия Марат Султанов. По его словам, основной задачей как его орудия, так и батареи в целом является срыв ротации войск ВСУ путем ведения огня по перекресткам, дорогам. Поражается как личный состав, так и техника противника. Также ведется контрбатарейная борьба по артиллерии ВСУ. "Мы сейчас в основном работаем с закрытой, замаскированной позиции. На стрельбу меньше минуты мы уже, так скажем, открываем огонь. Может даже в каких-то моментах еще меньше. Если мы уже внутри начинаем работать - пристрелка, там уже очень быстро это всё делается", - уточнил Марат Султанов. Командир батареи самоходных артиллерийских установок Александр Мельник также добавил, что выполнению огневых задач значительно мешает работа БпЛА противника. Соответственно уничтожение пунктов БпЛА, в которых работают как операторы FPV-дронов, так и операторы дронов-разведчиков, - первостепенная задача артиллеристов. По таким целям применяется высокоточный снаряд "Краснополь". "Для стопроцентного уничтожения целей противника используем 152-миллиметровый высокоточный боеприпас "Краснополь М2". Снаряд идет в комплектности со штатным полным зарядом для гаубицы 2С19. Дальность стрельбы до 20 километров. Вероятность поражения цели 100%. Используется в комплексе с разведывательным БпЛА типа "Орлан-30", - пояснил командир батареи. Командир батареи также отметил маневренность, проходимость и скорострельность как основные преимущества самоходной артиллерийской установки перед иностранными аналогами противника. Такое преимущество обусловлено установкой орудия на шасси танка Т-72. Он подчеркнул, что ВСУ используют в основном колесную технику, что затрудняет её движение по грунтам. На технике также установлена система РЭБ. "Дивизия постоянно наступает. Бьем врага", - сказал в завершении командир батареи.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004409113.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВС России с первого выстрела уничтожили пункт управления дронами ВСУ

ВС России одним снарядом "Краснополь" уничтожили пункт управления дронами ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Пункт дислокации операторов управления БпЛА ВСУ с личным составом в шесть человек был уничтожен одним высокоточным снарядом "Краснополь" на красноармейском направлении, огонь велся из 152-миллиметровой дивизионной самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С", об этом РИА Новости рассказали военнослужащие 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии, группировки "Центр".
"Работаем на красноармейском направлении. Крайняя задача — отрабатывать по пункту БПЛА противника. И "Краснополем" - одним снарядом была уничтожена эта точка", - рассказал командир орудия Марат Султанов.
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По его словам, основной задачей как его орудия, так и батареи в целом является срыв ротации войск ВСУ путем ведения огня по перекресткам, дорогам. Поражается как личный состав, так и техника противника. Также ведется контрбатарейная борьба по артиллерии ВСУ.
"Мы сейчас в основном работаем с закрытой, замаскированной позиции. На стрельбу меньше минуты мы уже, так скажем, открываем огонь. Может даже в каких-то моментах еще меньше. Если мы уже внутри начинаем работать - пристрелка, там уже очень быстро это всё делается", - уточнил Марат Султанов.
Командир батареи самоходных артиллерийских установок Александр Мельник также добавил, что выполнению огневых задач значительно мешает работа БпЛА противника. Соответственно уничтожение пунктов БпЛА, в которых работают как операторы FPV-дронов, так и операторы дронов-разведчиков, - первостепенная задача артиллеристов. По таким целям применяется высокоточный снаряд "Краснополь".
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"Для стопроцентного уничтожения целей противника используем 152-миллиметровый высокоточный боеприпас "Краснополь М2". Снаряд идет в комплектности со штатным полным зарядом для гаубицы 2С19. Дальность стрельбы до 20 километров. Вероятность поражения цели 100%. Используется в комплексе с разведывательным БпЛА типа "Орлан-30", - пояснил командир батареи.
Командир батареи также отметил маневренность, проходимость и скорострельность как основные преимущества самоходной артиллерийской установки перед иностранными аналогами противника. Такое преимущество обусловлено установкой орудия на шасси танка Т-72. Он подчеркнул, что ВСУ используют в основном колесную технику, что затрудняет её движение по грунтам. На технике также установлена система РЭБ.
"Дивизия постоянно наступает. Бьем врага", - сказал в завершении командир батареи.
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