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ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 11.03.2025 (обновлено: 14:47 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vsu-2004325520.html
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне действия группировки превысили 155 военнослужащих,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:41:00+03:00
2025-03-11T14:47:00+03:00
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне действия группировки превысили 155 военнослужащих, уничтожен танк Leopard, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Богатырь, Воскресенка, Днепроэнергия, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"

МО: группировка "Восток" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ в ДНР

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне действия группировки превысили 155 военнослужащих, уничтожен танк Leopard, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Богатырь, Воскресенка, Днепроэнергия, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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