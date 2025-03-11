https://ria.ru/20250311/vsu-2004325520.html
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне действия группировки превысили 155 военнослужащих,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:41:00+03:00
2025-03-11T14:41:00+03:00
2025-03-11T14:47:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне действия группировки превысили 155 военнослужащих, уничтожен танк Leopard, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Богатырь, Воскресенка, Днепроэнергия, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"
МО: группировка "Восток" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ в ДНР