https://ria.ru/20250311/vsu-2004290975.html
ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
Оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России в районе Васильевки в Запорожской области,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:30:00+03:00
2025-03-11T12:30:00+03:00
2025-03-11T12:30:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России в районе Васильевки в Запорожской области, рассказал РИА Новости представитель силовых структур. "Наши специалисты осуществляли контроль частот в заданном районе. В районе Васильевки был зафиксирован видеосигнал ударного БПЛА, который передвигался в режиме поиска. Спустя время БПЛА вышел на автомобиль, в котором находились пленные бойцы ВСУ, рядом находились наши. Наши вовремя заметили "птичку" и успели скрыться. Коптер атаковал машину, в которой продолжали находиться пленные", - рассказал представитель силовых структур. На имеющемся в распоряжении РИА Новости видео два бойца с автоматами разбегаются в стороны и дрон попадает в "Ниву" с открытым багажником, в котором находятся несколько человек в камуфляжной форме.
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Перехват видеосигнала оператора БПЛА ВСУ, который ликвидировал своих сослуживцев
Оператор украинского БПЛА выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен в районе Васильевки в Запорожской области. Перехват видеосигнала оказался в распоряжении РИА Новости.
2025-03-11T12:30
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
Оператор БПЛА ВСУ ликвидировал сослуживцев, сдавшихся в плен под Запорожьем