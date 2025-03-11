Российский боец рассказал о колоссальных потерях ВСУ в Курской области
Боец ВС РФ с позывным "Зомби": у ВСУ в Курской области колоссальные потери
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска несут колоссальные потери в Курской области после захода российских военных в тыл по трубе и беспорядочно отступают, заявил Герой России, командир бригады "Восток" с позывным "Зомби".
"Триста-четыреста метров можно биться неделями. А здесь - на 15 километров просто зайти в тыл противника, выбить противника, гнать его, закручивать, создавать котлы. У него потери колоссальные. Он отходит в панике, беспорядочно, без единого командования. Все, это крах", - сказал "Зомби" в эфире Первого канала.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.
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