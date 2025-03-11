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ВСУ за сутки потеряли 270 военных в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
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11:58 11.03.2025 (обновлено: 12:01 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vsu-2004279571.html
ВСУ за сутки потеряли 270 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли 270 военных в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ за сутки потеряли 270 военных в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка и 11 пунктов управления БПЛА, 12 украинских солдат сдались в плен,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:58:00+03:00
2025-03-11T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка и 11 пунктов управления БПЛА, 12 украинских солдат сдались в плен, сообщает Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 66550 военнослужащих, 391 танк, 311 боевых машин пехоты, 272 бронетранспортера, 2181 боевую бронированную машину, 2403 автомобиля, 542 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 55 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250311/vsu-2004261598.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли 270 военных в Курской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 270 военнослужащих и два танка в Курской области

© Getty Images / Diego FedeleУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Diego Fedele
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка и 11 пунктов управления БПЛА, 12 украинских солдат сдались в плен, сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 66550 военнослужащих, 391 танк, 311 боевых машин пехоты, 272 бронетранспортера, 2181 боевую бронированную машину, 2403 автомобиля, 542 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 55 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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