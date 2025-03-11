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Захарова прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на Москву
Захарова прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Захарова прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на Москву
Украина атаковала Москву беспилотниками в день прибытия делегации ОБСЕ, видимо, для того, чтобы ее члены сами увидели сущность киевского режима, заявила... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:51:00+03:00
2025-03-11T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина атаковала Москву беспилотниками в день прибытия делегации ОБСЕ, видимо, для того, чтобы ее члены сами увидели сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Захарова заявила, что генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинского БПЛА в Москве. "Генсекретарь находится в Москве. По несчастливому стечению обстоятельств, которое стало регулярным, попав не физически, а находясь в географической точке, под атаку киевско-режимных всушных дронов, которые направляются, в том числе к нам в столицу, когда в ней находятся высокопоставленные международные делегации. Видимо для того, чтобы они не из бумаг, а на деле узнавали о том, что такое террористическая сущность киевского режима", - сказала Захарова на конференции в Высшей школе экономики. Ранее Захарова заявила, что массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, в том числе дети. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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в мире, москва, украина, россия, мария захарова, феридун синирлиоглу, сергей собянин, обсе, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье
В мире, Москва, Украина, Россия, Мария Захарова, Феридун Синирлиоглу, Сергей Собянин, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Захарова прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на Москву
МИД: ВСУ атаковали Москву БПЛА, чтобы ОБСЕ увидели сущность киевского режима