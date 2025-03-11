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ВСУ за сутки выпустили более 120 дронов по Белгородской области - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/vsu-2004271196.html
ВСУ за сутки выпустили более 120 дронов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 120 дронов по Белгородской области - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ за сутки выпустили более 120 дронов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более чем 120 беспилотниками, один человек погиб, еще шесть пострадали, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:22:00+03:00
2025-03-11T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более чем 120 беспилотниками, один человек погиб, еще шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 25 снарядов и зафиксированы атаки 126 беспилотников, из них 64 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 20 частных домовладениях, 23 транспортных средствах, сельхозпредприятии, объекте связи, административном здании предприятия, социальном объекте и складе. "В Борисовском районе по селам Богун-Городок, Покровка и Цаповка выпущено 10 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары двумя беспилотниками... В Волоконовском районе посёлок Красный Пахарь, сёла Борисовка и Коновалово подверглись атакам пяти беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены четыре снаряда и совершены атаки 15 беспилотниками. В Валуйском округе по 11 населенным пунктам совершены атаки с помощью 20 беспилотников. В результате удара дрона по автомобилю в селе Шелаево ранены два мирных жителя. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено три боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников. В Краснояружском районе девять населенных пунктов подверглись обстрелу тремя боеприпасами и атакам 26 беспилотников. Ранены двое мужчин. Над Прохоровским районом и Губкинским городским округом системой ПВО сбит 21 беспилотник. В Ракитянском районе в селе Бобрава от удара дрона пострадал мужчина. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хутор Мухин подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено пять боеприпасов, и атакам 24 беспилотников, из которых 20 были сбиты. В городе Шебекино погиб мирный житель... В селе Муром сегодня ночью в результате атаки БПЛА ранена женщина… В Яковлевском муниципальном округе посёлки Томаровка и Яковлево атакованы двумя беспилотниками", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html
https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003896489.html
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белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили более 120 дронов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 11 районов Белгородской области более 120 БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более чем 120 беспилотниками, один человек погиб, еще шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 25 снарядов и зафиксированы атаки 126 беспилотников, из них 64 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 20 частных домовладениях, 23 транспортных средствах, сельхозпредприятии, объекте связи, административном здании предприятия, социальном объекте и складе.
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
Вчера, 20:49
"В Борисовском районе по селам Богун-Городок, Покровка и Цаповка выпущено 10 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары двумя беспилотниками... В Волоконовском районе посёлок Красный Пахарь, сёла Борисовка и Коновалово подверглись атакам пяти беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены четыре снаряда и совершены атаки 15 беспилотниками. В Валуйском округе по 11 населенным пунктам совершены атаки с помощью 20 беспилотников. В результате удара дрона по автомобилю в селе Шелаево ранены два мирных жителя. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено три боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников. В Краснояружском районе девять населенных пунктов подверглись обстрелу тремя боеприпасами и атакам 26 беспилотников. Ранены двое мужчин. Над Прохоровским районом и Губкинским городским округом системой ПВО сбит 21 беспилотник. В Ракитянском районе в селе Бобрава от удара дрона пострадал мужчина.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хутор Мухин подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено пять боеприпасов, и атакам 24 беспилотников, из которых 20 были сбиты. В городе Шебекино погиб мирный житель... В селе Муром сегодня ночью в результате атаки БПЛА ранена женщина… В Яковлевском муниципальном округе посёлки Томаровка и Яковлево атакованы двумя беспилотниками", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Украинские беспилотники атаковали 12 районов Белгородской области за сутки
9 марта, 10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав Гладков
 
 
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