https://ria.ru/20250311/vsu-2004264136.html

В Госдуме прокомментировали атаку беспилотников на Москву

В Госдуме прокомментировали атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

В Госдуме прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Киевский режим близок к агонии и будет все отчаяннее нападать на Россию для эскалации конфликта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:00:00+03:00

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сергей собянин

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атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим близок к агонии и будет все отчаяннее нападать на Россию для эскалации конфликта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. "Киевский режим близок к агонии, и чем меньше времени ему остается, тем отчаяннее он будет нападать на Россию, предпринимая все возможные усилия по эскалации конфликта. Ночная атака дронов на Москву из их числа", - сказал Журавлев. По его словам, в Киеве прекрасно понимают, что у власти находятся ровно до тех пор, пока продолжается конфликт. "А значит, нужно убивать и разрушать, провоцируя Россию на ответные действия, чтобы потом оправдаться перед американцами - мол, только мы собрались на переговоры, а тут такое", - добавил депутат Госдумы. Журавлев отметил, что США будут добиваться от Украины, чтобы она пошла на перемирие. Также, по его мнению очевидно, что Украина будет любыми способами, "увиливая и изворачиваясь", этого избегать. "Так что даже американское давление вовсе не залог успеха, нужно выстоять и добить, наконец, украинскую нацистскую гадину. Только таким образом можно принести спокойствие и безопасность в наши дома", - заключил он.

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004217739.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004246148.html

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