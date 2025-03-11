https://ria.ru/20250311/vsu-2004261598.html

"Русские давят". В ВСУ заговорили о тяжелой ситуации в Курской области

"Русские давят". В ВСУ заговорили о тяжелой ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025

"Русские давят". В ВСУ заговорили о тяжелой ситуации в Курской области

В ВСУ признали, что Вооруженные силы РФ контролируют маршруты их снабжения в Курской области, украинские военные находятся в сложной ситуации, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:43:00+03:00

2025-03-11T10:43:00+03:00

2025-03-11T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В ВСУ признали, что Вооруженные силы РФ контролируют маршруты их снабжения в Курской области, украинские военные находятся в сложной ситуации, сообщил американской газете Washington Post военнослужащий 82-й бригады ВСУ. "Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения", - сказал изданию военнослужащий 82-й бригады ВСУ. Другой украинский военный заявил газете, что российские военные "давят со всех сторон". В ночь на 8 марта сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph сообщила, что в 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель. Минобороны РФ 9 марта сообщало, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.

https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355571.html

россия

курская область

киев

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россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины