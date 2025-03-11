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"Русские давят". В ВСУ заговорили о тяжелой ситуации в Курской области
"Русские давят". В ВСУ заговорили о тяжелой ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
"Русские давят". В ВСУ заговорили о тяжелой ситуации в Курской области
В ВСУ признали, что Вооруженные силы РФ контролируют маршруты их снабжения в Курской области, украинские военные находятся в сложной ситуации, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:43:00+03:00
2025-03-11T10:43:00+03:00
2025-03-11T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В ВСУ признали, что Вооруженные силы РФ контролируют маршруты их снабжения в Курской области, украинские военные находятся в сложной ситуации, сообщил американской газете Washington Post военнослужащий 82-й бригады ВСУ. "Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения", - сказал изданию военнослужащий 82-й бригады ВСУ. Другой украинский военный заявил газете, что российские военные "давят со всех сторон". В ночь на 8 марта сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph сообщила, что в 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель. Минобороны РФ 9 марта сообщало, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Русские давят". В ВСУ заговорили о тяжелой ситуации в Курской области
WP: ВСУ признали, что ВС РФ контролируют их маршруты снабжения в Курской области
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
В ВСУ признали, что Вооруженные силы РФ контролируют маршруты их снабжения в Курской области, украинские военные находятся в сложной ситуации, сообщил американской газете Washington Post
военнослужащий 82-й бригады ВСУ.
"Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения", - сказал изданию военнослужащий 82-й бригады ВСУ.
Другой украинский военный заявил газете, что российские военные "давят со всех сторон".
В ночь на 8 марта сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph сообщила, что в 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель.
Минобороны РФ 9 марта сообщало, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.