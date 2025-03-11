Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 11.03.2025 (обновлено: 09:59 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vsu-2004249297.html
Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре
Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре - РИА Новости, 11.03.2025
Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре
Житель Часова Яра в ДНР рассказал РИА Новости, что встречал в своем городе французских, грузинских и англоязычных наемников в форме ВСУ. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:58:00+03:00
2025-03-11T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР рассказал РИА Новости, что встречал в своем городе французских, грузинских и англоязычных наемников в форме ВСУ. "Они (наемники - ред.) приезжают с ВСУ... говорят с ними не на украинском, не на русском. Стараются меньше с людьми общаться. Грузинский слышал, на магазине были, приезжали французы, были англичане, с английским языком были. Очень часто показывались, когда приезжают корреспонденты, вот их сопровождают, тоже наемники, тоже говорили на английском. Раз восемь точно сталкивался, это уже в прямую с ними нос к носу", - сказал собеседник агентства. По его словам, иностранные наемники носили обычную форму ВСУ с шевронами, как и у других украинских военных. Их отличал только более "нарядный" внешний вид. "Обычно форма ВСУ, но более нарядная. Когда они появлялись, появлялись и обычные ВСУ, наряженные как элитные", - добавил он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html
https://ria.ru/20250301/odessa-2002507487.html
https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, В мире
Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре

Житель Часова Яра заявил о французских и грузинских наемниках в городе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР рассказал РИА Новости, что встречал в своем городе французских, грузинских и англоязычных наемников в форме ВСУ.
"Они (наемники - ред.) приезжают с ВСУ... говорят с ними не на украинском, не на русском. Стараются меньше с людьми общаться. Грузинский слышал, на магазине были, приезжали французы, были англичане, с английским языком были. Очень часто показывались, когда приезжают корреспонденты, вот их сопровождают, тоже наемники, тоже говорили на английском. Раз восемь точно сталкивался, это уже в прямую с ними нос к носу", - сказал собеседник агентства.
Берут всех подряд – пленный польский наемник о том, как проходит набор в ряды ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши
2 января, 09:33
По его словам, иностранные наемники носили обычную форму ВСУ с шевронами, как и у других украинских военных. Их отличал только более "нарядный" внешний вид.
"Обычно форма ВСУ, но более нарядная. Когда они появлялись, появлялись и обычные ВСУ, наряженные как элитные", - добавил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Пожар в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе
1 марта, 21:43
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Наемники под видом волонтеров-медиков участвуют в боях на Украине
17 декабря 2024, 05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала