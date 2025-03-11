Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре
Житель Часова Яра заявил о французских и грузинских наемниках в городе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР рассказал РИА Новости, что встречал в своем городе французских, грузинских и англоязычных наемников в форме ВСУ.
"Они (наемники - ред.) приезжают с ВСУ... говорят с ними не на украинском, не на русском. Стараются меньше с людьми общаться. Грузинский слышал, на магазине были, приезжали французы, были англичане, с английским языком были. Очень часто показывались, когда приезжают корреспонденты, вот их сопровождают, тоже наемники, тоже говорили на английском. Раз восемь точно сталкивался, это уже в прямую с ними нос к носу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, иностранные наемники носили обычную форму ВСУ с шевронами, как и у других украинских военных. Их отличал только более "нарядный" внешний вид.
"Обычно форма ВСУ, но более нарядная. Когда они появлялись, появлялись и обычные ВСУ, наряженные как элитные", - добавил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
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