https://ria.ru/20250311/vsu-2004249297.html

Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре

Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре - РИА Новости, 11.03.2025

Очевидец рассказал об иностранных наемниках в Часовом Яре

Житель Часова Яра в ДНР рассказал РИА Новости, что встречал в своем городе французских, грузинских и англоязычных наемников в форме ВСУ. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:58:00+03:00

2025-03-11T09:58:00+03:00

2025-03-11T09:59:00+03:00

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР рассказал РИА Новости, что встречал в своем городе французских, грузинских и англоязычных наемников в форме ВСУ. "Они (наемники - ред.) приезжают с ВСУ... говорят с ними не на украинском, не на русском. Стараются меньше с людьми общаться. Грузинский слышал, на магазине были, приезжали французы, были англичане, с английским языком были. Очень часто показывались, когда приезжают корреспонденты, вот их сопровождают, тоже наемники, тоже говорили на английском. Раз восемь точно сталкивался, это уже в прямую с ними нос к носу", - сказал собеседник агентства. По его словам, иностранные наемники носили обычную форму ВСУ с шевронами, как и у других украинских военных. Их отличал только более "нарядный" внешний вид. "Обычно форма ВСУ, но более нарядная. Когда они появлялись, появлялись и обычные ВСУ, наряженные как элитные", - добавил он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html

https://ria.ru/20250301/odessa-2002507487.html

https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html

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россия, украина, донбасс, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире