https://ria.ru/20250311/vorobev-2004293731.html

Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье

Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025

Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье

Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больнице Видного, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:46:00+03:00

2025-03-11T12:46:00+03:00

2025-03-11T12:52:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

происшествия

видное

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004293239_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_4d12f5a7955b9cf603a8d40353ee75da.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больнице Видного, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В больнице Видного сейчас остаются четверо пострадавших. Среди них 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины — травм и повреждений у ребенка не обнаружено — от осколков мальчика прикрыла бабушка", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в больницу был доставлен и 17-летний парень с легкими порезами, его уже отпустили домой."Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания", - заявил Воробьев. -0-

https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html

https://ria.ru/20250311/vsu-2004291719.html

московская область (подмосковье)

видное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

атака беспилотников на москву и подмосковье, андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия, видное