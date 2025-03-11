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Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
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12:46 11.03.2025 (обновлено: 12:52 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vorobev-2004293731.html
Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье
Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье
Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больнице Видного, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:46:00+03:00
2025-03-11T12:52:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
происшествия
видное
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больнице Видного, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В больнице Видного сейчас остаются четверо пострадавших. Среди них 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины — травм и повреждений у ребенка не обнаружено — от осколков мальчика прикрыла бабушка", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в больницу был доставлен и 17-летний парень с легкими порезами, его уже отпустили домой."Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания", - заявил Воробьев. -0-
https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html
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атака беспилотников на москву и подмосковье, андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия, видное
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Видное
Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье

Воробьев: в Видном в больнице остаются четверо пострадавших после атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больнице Видного, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В больнице Видного сейчас остаются четверо пострадавших. Среди них 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины — травм и повреждений у ребенка не обнаружено — от осколков мальчика прикрыла бабушка", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что в больницу был доставлен и 17-летний парень с легкими порезами, его уже отпустили домой.
"Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания", - заявил Воробьев. -0-
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Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияВидное
 
 
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