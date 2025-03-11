https://ria.ru/20250311/vorobev-2004293731.html
Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье
Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье
Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больнице Видного, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:46:00+03:00
2025-03-11T12:46:00+03:00
2025-03-11T12:52:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
происшествия
видное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004293239_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_4d12f5a7955b9cf603a8d40353ee75da.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье остаются в больнице Видного, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В больнице Видного сейчас остаются четверо пострадавших. Среди них 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины — травм и повреждений у ребенка не обнаружено — от осколков мальчика прикрыла бабушка", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в больницу был доставлен и 17-летний парень с легкими порезами, его уже отпустили домой."Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания", - заявил Воробьев. -0-
https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html
https://ria.ru/20250311/vsu-2004291719.html
московская область (подмосковье)
видное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004293239_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_3d6433af6d4c39a1655fd3e6a36b545c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака беспилотников на москву и подмосковье, андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия, видное
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Видное
Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье
Воробьев: в Видном в больнице остаются четверо пострадавших после атаки БПЛА