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На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей - РИА Новости, 11.03.2025
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09:17 11.03.2025 (обновлено: 10:12 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vorobev-2004237357.html
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей - РИА Новости, 11.03.2025
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорело более 20 автомобилей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:17:00+03:00
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домодедово (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорело более 20 автомобилей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, пожар почти потушен.
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домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Домодедово (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей

Воробьев: на парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 машин

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорело более 20 автомобилей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, пожар почти потушен.
Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга"
08:11
 
Домодедово (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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