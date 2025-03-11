https://ria.ru/20250311/vorobev-2004237357.html
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей - РИА Новости, 11.03.2025
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорело более 20 автомобилей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:17:00+03:00
2025-03-11T09:17:00+03:00
2025-03-11T10:12:00+03:00
домодедово (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорело более 20 автомобилей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, пожар почти потушен.
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html
московская область (подмосковье)
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домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Домодедово (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей
Воробьев: на парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 машин