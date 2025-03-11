https://ria.ru/20250311/vorobev-2004237357.html

На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей

На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей - РИА Новости, 11.03.2025

На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей

На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорело более 20 автомобилей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:17:00+03:00

2025-03-11T09:17:00+03:00

2025-03-11T10:12:00+03:00

домодедово (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорело более 20 автомобилей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, пожар почти потушен.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html

московская область (подмосковье)

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2025

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домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев