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"Все началось на Урале". Ученые ответили на главный вопрос человечества

"Все началось на Урале". Ученые ответили на главный вопрос человечества - РИА Новости, 11.03.2025

"Все началось на Урале". Ученые ответили на главный вопрос человечества

Шигирский идол давно не дает исследователям покоя. Новые сведения о древнейшей в мире статуе появляются ежегодно. Но вопросов по-прежнему больше, чем ответов... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:00:00+03:00

2025-03-11T08:00:00+03:00

2025-03-11T10:30:00+03:00

религия

урал

екатеринбург

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Шигирский идол давно не дает исследователям покоя. Новые сведения о древнейшей в мире статуе появляются ежегодно. Но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Тем не менее наука смогла раскрыть пару тайн.Нашли не то, что искалиКак это часто бывает с уникальными артефактами, Шигирского идола обнаружили совершенно случайно.В конце XIX столетия на Урале бушевала настоящая золотая лихорадка. Старатели прочесывали торфяник за торфяником. И в 1880-м на одном из них, в селе Калата, наткнулись на четыре увесистых куска дерева. Отложения торфа образовали вокруг них своеобразную капсулу. Они лежали в вакууме и хорошо сохранились.Древесина была сплошь испещрена узорами. Четко различались и человеческие черты. Поначалу это сочли творением манси. Однако рисунки были выполнены не в их стилистике.Статую отправили в запасники музея Екатеринбурга. Вспомнили о ней в 2018-м и исследовали при помощи современных технологий.Результаты произвели сенсацию. Оказывается, Шигирскому идолу 12 тысяч лет. То есть это самая древняя деревянная скульптура в мире.Также выяснилось, что при изготовлении истукана использовали замысловатые приспособления — причем не только обычные для каменного века кремниевые, но и специальную стамеску из челюсти бобра.Высокое качество инструментов в буквальном смысле сгладило все шероховатости неровного ствола лиственницы, усеянного мелкими сучками.Послание своим и чужимНад разгадкой искусно выполненных узоров ученые бьются вот уже десять лет. Прежде всего неясно, что означают антропоморфные лица.Ряд экспертов придерживается точки зрения, что это мифические великаны — основатели человеческого рода. Подобные сюжеты встречаются у самых разных народов мира.Более того, на Шигирском идоле ровно семь лиц — сакральное число во многих религиях.Критики теории о великанах возражают: артефакт сохранился не полностью. В первозданном виде он был на два метра выше. Об этом свидетельствуют особенности рисунка. "На идоле могло быть изображено девять или десять персонажей", — отмечают в своей статье археологи Михаил Жилин и Светлана Савченко.Лица на статуе расположены в особом порядке и каждое обрамляет особый узор. Под определенным углом отчетливо видно, что множество геометрических линий образуют некую схему."Орнаментальные композиции идола, очевидно, представляют собой зашифрованные мифологемы. Примеры, основанные на данных этнографии, могут лишь показать некоторые подходы к объяснению сложного смысла, скрытого в изображениях Шигирского идола", — уточняют Жилин и Савченко.По их мнению, на идоле запечатлены сверхъестественные существа, в которых верили первобытные уральцы. А сам монумент служил оберегом от духов соседних племен. Об этом свидетельствует то, что на одной стороне — фигуры, символизирующие жизнь, на другой, по направлению к врагам, — смерть.Вызов мировой историиДалеко не все согласны с подобной трактовкой. Так, историк Наталия Чаиркина полагает, что изображения на Шигирском идоле тематически разделены на три части. "Вертикальная ориентация фигур может говорить об определенной иерархии представленных образов", — поясняет она в научной работе на эту тему.Скорее всего, продолжает ученый, статуя — это карта мироздания. И вероятно, первая на планете. Наверху — небесный мир, под ним — земной, а в самом низу — подземный, населенный злыми духами."Вертикальная модель мироздания чаще всего представляется в образе вселенского дерева. <…> Оно рассматривается как мировая ось, соединяющая миры Вселенной, и как олицетворение жизни, в рамках которой осуществляется жизненный круговорот. Эта модель широко распространена во многих культурах", — пишет Чаиркина.Любопытно, что изображения на истукане напоминают узоры, не так давно обнаруженные в ритуальном комплексе Гебекли-Тепе в Турции. Масштабное и архитектурно сложное сооружение возвели в одно время с Шигирским идолом — в этом специалисты не сомневаются.Все это удивило исследователей. Ведь общепринятым было представление, что каменный век — это первые шаги человеческой цивилизации. Люди неолита занимались земледелием, а до освоения бронзы оставалось как минимум шесть тысяч лет.Иными словами, новые данные о Шигирском идоле заставляют всерьез задуматься: действительно ли первые государства и культуры возникли на Ближнем Востоке? Может, их следы нужно искать на Урале? Говорить с уверенность об этом пока нельзя. Но наука не стоит на месте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

урал, екатеринбург, аналитика - религия и мировоззрение