https://ria.ru/20250311/vojska-2004326751.html

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:44:00+03:00

2025-03-11T14:44:00+03:00

2025-03-11T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250311/svo-2004278370.html

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сша, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)