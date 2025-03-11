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Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
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14:44 11.03.2025 (обновлено: 14:45 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vojska-2004326751.html
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:44:00+03:00
2025-03-11T14:45:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar", - говорится в сообщении ведомства.
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сша, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайперы в зоне СВО
Снайперы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar", - говорится в сообщении ведомства.
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