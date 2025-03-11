https://ria.ru/20250311/vojska-2004271868.html

Российские войска освободили промышленную зону Суджи

Российские войска освободили промышленную зону Суджи - РИА Новости, 11.03.2025

Российские войска освободили промышленную зону Суджи

Российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:23:00+03:00

2025-03-11T11:23:00+03:00

2025-03-11T13:00:00+03:00

безопасность

суджа

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе. "Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе", — сказал собеседник агентства.В распоряжении РИА Новости есть фотографии бойцов из газовой трубы. Украинские войска с потерями хаотично отступают в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа", добавили в корпусе. Для развития успеха командование вводит в бой новые подразделения, усиленные бронетехникой, отметили там. Российская армия вошла именно в Суджу, подчеркнули бойцы. "Около 800 человек просочились в тыл, зачистили промзону и сейчас продвигаются по частному сектору", — сказали они.По их словам, общевойсковая операция продолжается, наступление идет сразу с нескольких направлений.В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 389 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджа

курская область

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безопасность, суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии