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Российские войска освободили промышленную зону Суджи - РИА Новости, 11.03.2025
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11:23 11.03.2025 (обновлено: 13:00 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vojska-2004271868.html
Российские войска освободили промышленную зону Суджи
Российские войска освободили промышленную зону Суджи - РИА Новости, 11.03.2025
Российские войска освободили промышленную зону Суджи
Российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:23:00+03:00
2025-03-11T13:00:00+03:00
безопасность
суджа
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе. "Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе", — сказал собеседник агентства.В распоряжении РИА Новости есть фотографии бойцов из газовой трубы. Украинские войска с потерями хаотично отступают в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа", добавили в корпусе. Для развития успеха командование вводит в бой новые подразделения, усиленные бронетехникой, отметили там. Российская армия вошла именно в Суджу, подчеркнули бойцы. "Около 800 человек просочились в тыл, зачистили промзону и сейчас продвигаются по частному сектору", — сказали они.По их словам, общевойсковая операция продолжается, наступление идет сразу с нескольких направлений.В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 389 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
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безопасность, суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
Российские войска освободили промышленную зону Суджи

ВС РФ освободили промзону Суджи после операции с заходом в тыл через трубу

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе.
"Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе", — сказал собеседник агентства.
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Подразделениями группировки войск Север в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
В распоряжении РИА Новости есть фотографии бойцов из газовой трубы.
Украинские войска с потерями хаотично отступают в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа", добавили в корпусе.

Для развития успеха командование вводит в бой новые подразделения, усиленные бронетехникой, отметили там.
Российская армия вошла именно в Суджу, подчеркнули бойцы.
"Около 800 человек просочились в тыл, зачистили промзону и сейчас продвигаются по частному сектору", — сказали они.
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По их словам, общевойсковая операция продолжается, наступление идет сразу с нескольких направлений.
В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.
За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 389 танков и тысячи единиц другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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