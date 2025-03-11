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Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве
Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве - РИА Новости, 11.03.2025
Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве
Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве известного баскетболиста, чемпиона РСФСР Андрея Сидорика, оставлен под РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:38:00+03:00
2025-03-11T18:38:00+03:00
2025-03-11T18:38:00+03:00
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УФА, 11 мар – РИА Новости. Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве известного баскетболиста, чемпиона РСФСР Андрея Сидорика, оставлен под стражей до 14 апреля. "Октябрьский районный суд города Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Следственными органами Красновский И.В. обвиняется в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика - чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу, мастера спорта по баскетболу", - сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В пресс-службе рассказали, что Красновский в ночь на 14 января в ходе возникшего после совместного употребления спиртных напитков конфликта нанес потерпевшему множество ножевых ранений, в результате чего последний скончался спустя непродолжительное время. "Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста. Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, до 14 апреля", - говорится в релизе. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что обвиняемый в убийстве баскетболиста Красновский является внуком оружейника Калашникова.
https://rsport.ria.ru/20250120/ubiystvo-1994650719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, рсфср, россия, ижевск, михаил калашников
Происшествия, РСФСР, Россия, Ижевск, Михаил Калашников
Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве
Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу
УФА, 11 мар – РИА Новости. Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве известного баскетболиста, чемпиона РСФСР Андрея Сидорика, оставлен под стражей до 14 апреля.
«
"Октябрьский районный суд города Ижевска
рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ
. Следственными органами Красновский И.В. обвиняется в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика - чемпиона РСФСР
, члена юношеской сборной России по баскетболу, мастера спорта по баскетболу", - сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
В пресс-службе рассказали, что Красновский в ночь на 14 января в ходе возникшего после совместного употребления спиртных напитков конфликта нанес потерпевшему множество ножевых ранений, в результате чего последний скончался спустя непродолжительное время.
"Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста. Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, до 14 апреля", - говорится в релизе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что обвиняемый в убийстве баскетболиста Красновский является внуком оружейника Калашникова
.