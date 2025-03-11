https://ria.ru/20250311/vnuk-2004391673.html

Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве

Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве - РИА Новости, 11.03.2025

Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве

Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве известного баскетболиста, чемпиона РСФСР Андрея Сидорика, оставлен под РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:38:00+03:00

2025-03-11T18:38:00+03:00

2025-03-11T18:38:00+03:00

происшествия

рсфср

россия

ижевск

михаил калашников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

УФА, 11 мар – РИА Новости. Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве известного баскетболиста, чемпиона РСФСР Андрея Сидорика, оставлен под стражей до 14 апреля. "Октябрьский районный суд города Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Следственными органами Красновский И.В. обвиняется в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика - чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу, мастера спорта по баскетболу", - сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В пресс-службе рассказали, что Красновский в ночь на 14 января в ходе возникшего после совместного употребления спиртных напитков конфликта нанес потерпевшему множество ножевых ранений, в результате чего последний скончался спустя непродолжительное время. "Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста. Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, до 14 апреля", - говорится в релизе. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что обвиняемый в убийстве баскетболиста Красновский является внуком оружейника Калашникова.

https://rsport.ria.ru/20250120/ubiystvo-1994650719.html

рсфср

россия

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рсфср, россия, ижевск, михаил калашников