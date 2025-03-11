https://ria.ru/20250311/vladivostok-2004208987.html
Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов
Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов - РИА Новости, 11.03.2025
Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов
Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:35:00+03:00
2025-03-11T02:35:00+03:00
2025-03-11T06:03:00+03:00
владивосток
новосибирск
хабаровск
s7 airlines
аэрофлот
уральские авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9dc2773dc1814aca9f0d0c6b42d2935.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. В связи с метеоусловиями, из-за тумана, несколько рейсов на вылет/прилет задерживаются. Рейс S75203 S7 из Новосибирска ушел на запасной (аэродром) в Хабаровск", - говорится в сообщении. Рейс SU1700 "Аэрофлота" из Москвы задержан в зоне ожидания. Также пока не вылетели из Владивостока рейсы U6 572 "Уральских авиалиний" в Екатеринбург, SU5600 "Авроры" в Хабаровск, HZ 511 "Авроры" в Дальнегорск, S7 6340 компании S7 в Иркутск.
https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html
https://ria.ru/20250221/samolet-2000728952.html
владивосток
новосибирск
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0db23538680742fa9aaf1b30ddc968e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, новосибирск, хабаровск, s7 airlines, аэрофлот, уральские авиалинии
Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, S7 Airlines, Аэрофлот, Уральские авиалинии
Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов
В аэропорту Владивостока из-за тумана задерживаются несколько рейсов