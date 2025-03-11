https://ria.ru/20250311/vladivostok-2004208987.html

Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов

Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов - РИА Новости, 11.03.2025

Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов

Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:35:00+03:00

2025-03-11T02:35:00+03:00

2025-03-11T06:03:00+03:00

владивосток

новосибирск

хабаровск

s7 airlines

аэрофлот

уральские авиалинии

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. В связи с метеоусловиями, из-за тумана, несколько рейсов на вылет/прилет задерживаются. Рейс S75203 S7 из Новосибирска ушел на запасной (аэродром) в Хабаровск", - говорится в сообщении. Рейс SU1700 "Аэрофлота" из Москвы задержан в зоне ожидания. Также пока не вылетели из Владивостока рейсы U6 572 "Уральских авиалиний" в Екатеринбург, SU5600 "Авроры" в Хабаровск, HZ 511 "Авроры" в Дальнегорск, S7 6340 компании S7 в Иркутск.

https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html

https://ria.ru/20250221/samolet-2000728952.html

владивосток

новосибирск

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, новосибирск, хабаровск, s7 airlines, аэрофлот, уральские авиалинии