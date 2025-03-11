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Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов - РИА Новости, 11.03.2025
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02:35 11.03.2025 (обновлено: 06:03 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vladivostok-2004208987.html
Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов
Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов - РИА Новости, 11.03.2025
Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов
Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в... РИА Новости, 11.03.2025
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2025-03-11T06:03:00+03:00
владивосток
новосибирск
хабаровск
s7 airlines
аэрофлот
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. В связи с метеоусловиями, из-за тумана, несколько рейсов на вылет/прилет задерживаются. Рейс S75203 S7 из Новосибирска ушел на запасной (аэродром) в Хабаровск", - говорится в сообщении. Рейс SU1700 "Аэрофлота" из Москвы задержан в зоне ожидания. Также пока не вылетели из Владивостока рейсы U6 572 "Уральских авиалиний" в Екатеринбург, SU5600 "Авроры" в Хабаровск, HZ 511 "Авроры" в Дальнегорск, S7 6340 компании S7 в Иркутск.
https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html
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владивосток, новосибирск, хабаровск, s7 airlines, аэрофлот, уральские авиалинии
Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, S7 Airlines, Аэрофлот, Уральские авиалинии
Во Владивостоке задерживаются несколько рейсов

В аэропорту Владивостока из-за тумана задерживаются несколько рейсов

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. В связи с метеоусловиями, из-за тумана, несколько рейсов на вылет/прилет задерживаются. Рейс S75203 S7 из Новосибирска ушел на запасной (аэродром) в Хабаровск", - говорится в сообщении.
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Также пока не вылетели из Владивостока рейсы U6 572 "Уральских авиалиний" в Екатеринбург, SU5600 "Авроры" в Хабаровск, HZ 511 "Авроры" в Дальнегорск, S7 6340 компании S7 в Иркутск.
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ВладивостокНовосибирскХабаровскS7 AirlinesАэрофлотУральские авиалинии
 
 
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