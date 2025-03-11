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Боевики опубликовали видео атаки на поезд в Пакистане - РИА Новости, 11.03.2025
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16:02 11.03.2025 (обновлено: 17:03 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/video-2004354269.html
Боевики опубликовали видео атаки на поезд в Пакистане
Боевики опубликовали видео атаки на поезд в Пакистане - РИА Новости, 11.03.2025
Боевики опубликовали видео атаки на поезд в Пакистане
Террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", взявшая ответственность за нападение на поезд на северо-западе Пакистана, распространила видео... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:02:00+03:00
2025-03-11T17:03:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", взявшая ответственность за нападение на поезд на северо-западе Пакистана, распространила видео начала атаки. Как видно на видео, размещенном в ряде аккаунтов в соцсети X, первоначально под локомотивом поезда происходит сильный взрыв, после чего поезд медленно останавливается в холмистой местности. Ранее сообщалось, что террористы обстреляли пассажирский поезд Jaffar Express, следовавший из пакистанского города Кветта в Пешавар, машинист поезда и несколько пассажиров получили серьезные ранения. По данным источников телеканала Geo, нападавшие взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду, перевозившему более 400 пассажиров. После нападения сотрудники службы безопасности, находившиеся в поезде, и нападавшие вступили в перестрелку. Террористы из "Армии освобождения Белуджистана" утверждают, что в ходе нападения захватили в заложники более 100 пассажиров, в том числе действующих военнослужащих армии Пакистана, сотрудников полиции и других представителей силовых структур. В тоже время телеканал Geo со ссылкой на источники сообщает, что пакистанские военные и силы безопасности добрались до места атаки на поезд и начали операцию по зачистке. "Источники сообщили, что, несмотря на чрезвычайно сложную и извилистую дорогу, силы безопасности добрались до места происшествия. По их словам, большинство заложников — женщины и дети, а террористы поддерживают связь со своими пособниками за рубежом. Источники сообщили, что операция по зачистке будет продолжаться до тех пор, пока все террористы не будут уничтожены", - сообщает телеканал.
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982812885.html
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в мире, пакистан, кветта, пешавар
В мире, Пакистан, Кветта, Пешавар
Боевики опубликовали видео атаки на поезд в Пакистане

Террористы атаковали поезд на северо-западе Пакистана

© AP Photo / K.M. ChaudaryПоезд в Пакистане
Поезд в Пакистане - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Поезд в Пакистане. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", взявшая ответственность за нападение на поезд на северо-западе Пакистана, распространила видео начала атаки.
Как видно на видео, размещенном в ряде аккаунтов в соцсети X, первоначально под локомотивом поезда происходит сильный взрыв, после чего поезд медленно останавливается в холмистой местности.
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Ранее сообщалось, что террористы обстреляли пассажирский поезд Jaffar Express, следовавший из пакистанского города Кветта в Пешавар, машинист поезда и несколько пассажиров получили серьезные ранения. По данным источников телеканала Geo, нападавшие взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду, перевозившему более 400 пассажиров. После нападения сотрудники службы безопасности, находившиеся в поезде, и нападавшие вступили в перестрелку.
Террористы из "Армии освобождения Белуджистана" утверждают, что в ходе нападения захватили в заложники более 100 пассажиров, в том числе действующих военнослужащих армии Пакистана, сотрудников полиции и других представителей силовых структур.
В тоже время телеканал Geo со ссылкой на источники сообщает, что пакистанские военные и силы безопасности добрались до места атаки на поезд и начали операцию по зачистке.
"Источники сообщили, что, несмотря на чрезвычайно сложную и извилистую дорогу, силы безопасности добрались до места происшествия. По их словам, большинство заложников — женщины и дети, а террористы поддерживают связь со своими пособниками за рубежом. Источники сообщили, что операция по зачистке будет продолжаться до тех пор, пока все террористы не будут уничтожены", - сообщает телеканал.
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