https://ria.ru/20250311/video-2004354269.html

Боевики опубликовали видео атаки на поезд в Пакистане

Боевики опубликовали видео атаки на поезд в Пакистане - РИА Новости, 11.03.2025

Боевики опубликовали видео атаки на поезд в Пакистане

Террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", взявшая ответственность за нападение на поезд на северо-западе Пакистана, распространила видео... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:02:00+03:00

2025-03-11T16:02:00+03:00

2025-03-11T17:03:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", взявшая ответственность за нападение на поезд на северо-западе Пакистана, распространила видео начала атаки. Как видно на видео, размещенном в ряде аккаунтов в соцсети X, первоначально под локомотивом поезда происходит сильный взрыв, после чего поезд медленно останавливается в холмистой местности. Ранее сообщалось, что террористы обстреляли пассажирский поезд Jaffar Express, следовавший из пакистанского города Кветта в Пешавар, машинист поезда и несколько пассажиров получили серьезные ранения. По данным источников телеканала Geo, нападавшие взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду, перевозившему более 400 пассажиров. После нападения сотрудники службы безопасности, находившиеся в поезде, и нападавшие вступили в перестрелку. Террористы из "Армии освобождения Белуджистана" утверждают, что в ходе нападения захватили в заложники более 100 пассажиров, в том числе действующих военнослужащих армии Пакистана, сотрудников полиции и других представителей силовых структур. В тоже время телеканал Geo со ссылкой на источники сообщает, что пакистанские военные и силы безопасности добрались до места атаки на поезд и начали операцию по зачистке. "Источники сообщили, что, несмотря на чрезвычайно сложную и извилистую дорогу, силы безопасности добрались до места происшествия. По их словам, большинство заложников — женщины и дети, а террористы поддерживают связь со своими пособниками за рубежом. Источники сообщили, что операция по зачистке будет продолжаться до тех пор, пока все террористы не будут уничтожены", - сообщает телеканал.

https://ria.ru/20241109/pakistan-1982812885.html

https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html

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в мире, пакистан, кветта, пешавар