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При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека - РИА Новости, 11.03.2025
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01:48 11.03.2025 (обновлено: 02:31 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vertolet-2004207066.html
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека - РИА Новости, 11.03.2025
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека
Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолета медицинского центра при Университете Миссисипи в одноименном американском штате, сообщает... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:48:00+03:00
2025-03-11T02:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолета медицинского центра при Университете Миссисипи в одноименном американском штате, сообщает местный филиал телеканала CBS. "Три человека погибли после того, как санитарный вертолет разбился около Натчезского тракта в округе Мэдисон", - сообщает телеканал. Ссылаясь на заявление представителя управления шерифа округа, CBS отмечает, что вертолет упал в лесу. По заявлению представителей медицинского центра, на борту находились только два их сотрудника и пилот.
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в мире, сша
В мире, США
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека

При крушении санитарного вертолета в Миссисипи погибли три человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолета медицинского центра при Университете Миссисипи в одноименном американском штате, сообщает местный филиал телеканала CBS.
"Три человека погибли после того, как санитарный вертолет разбился около Натчезского тракта в округе Мэдисон", - сообщает телеканал.
Ссылаясь на заявление представителя управления шерифа округа, CBS отмечает, что вертолет упал в лесу. По заявлению представителей медицинского центра, на борту находились только два их сотрудника и пилот.
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