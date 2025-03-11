https://ria.ru/20250311/vertolet-2004207066.html
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека - РИА Новости, 11.03.2025
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека
Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолета медицинского центра при Университете Миссисипи в одноименном американском штате, сообщает... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:48:00+03:00
2025-03-11T01:48:00+03:00
2025-03-11T02:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолета медицинского центра при Университете Миссисипи в одноименном американском штате, сообщает местный филиал телеканала CBS. "Три человека погибли после того, как санитарный вертолет разбился около Натчезского тракта в округе Мэдисон", - сообщает телеканал. Ссылаясь на заявление представителя управления шерифа округа, CBS отмечает, что вертолет упал в лесу. По заявлению представителей медицинского центра, на борту находились только два их сотрудника и пилот.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека
При крушении санитарного вертолета в Миссисипи погибли три человека