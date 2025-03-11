https://ria.ru/20250311/vertolet-2004207066.html

При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека

При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека - РИА Новости, 11.03.2025

При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолета медицинского центра при Университете Миссисипи в одноименном американском штате, сообщает... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T01:48:00+03:00

2025-03-11T01:48:00+03:00

2025-03-11T02:31:00+03:00

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолета медицинского центра при Университете Миссисипи в одноименном американском штате, сообщает местный филиал телеканала CBS. "Три человека погибли после того, как санитарный вертолет разбился около Натчезского тракта в округе Мэдисон", - сообщает телеканал. Ссылаясь на заявление представителя управления шерифа округа, CBS отмечает, что вертолет упал в лесу. По заявлению представителей медицинского центра, на борту находились только два их сотрудника и пилот.

https://ria.ru/20241021/vertolet-1979054360.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша