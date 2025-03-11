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Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой
Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой - РИА Новости, 11.03.2025
Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой
Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:26:00+03:00
2025-03-11T16:26:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*."Нефтрепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна... Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", - подчеркнул он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, венгрия, петер сийярто, словакия, в мире
Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Словакия, В мире
Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой
Сийярто: Венгрия считает атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой