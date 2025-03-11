https://ria.ru/20250311/vengriya-2004359130.html

Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой

Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой - РИА Новости, 11.03.2025

Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой

Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:26:00+03:00

2025-03-11T16:26:00+03:00

2025-03-11T17:00:00+03:00

украина

венгрия

петер сийярто

словакия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*."Нефтрепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна... Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", - подчеркнул он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250311/ataka-2004333789.html

украина

венгрия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, венгрия, петер сийярто, словакия, в мире