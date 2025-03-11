Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 11.03.2025 (обновлено: 17:00 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vengriya-2004359130.html
Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой
Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой - РИА Новости, 11.03.2025
Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой
Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:26:00+03:00
2025-03-11T17:00:00+03:00
украина
венгрия
петер сийярто
словакия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*."Нефтрепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна... Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", - подчеркнул он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250311/ataka-2004333789.html
украина
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, петер сийярто, словакия, в мире
Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Словакия, В мире
Сийярто назвал атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой

Сийярто: Венгрия считает атаку ВСУ на станцию "Дружба" неприемлемой

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
"Нефтрепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна... Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", - подчеркнул он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На Западе неожиданно высказались о массированной атаке БПЛА ВСУ
Вчера, 15:03
 
УкраинаВенгрияПетер СийяртоСловакияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала