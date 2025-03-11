https://ria.ru/20250311/vengriya-2004358941.html

Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки ВСУ

Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки ВСУ

Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:24:00+03:00

2025-03-11T16:24:00+03:00

2025-03-11T17:54:00+03:00

в мире

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венгрия

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БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Ночью украинский беспилотник атаковал измерительную станцию ​​нефтепровода "Дружба". <...> Из-за ночной атаки беспилотника поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" пришлось временно приостановить", — отметил он. Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.После разговора с вице-премьером Александром Новаком Сийярто уточнил, что поставки нефти могут возобновиться после ремонта к вечеру вторника. Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода."Нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию станет физически практически невозможна. <...> Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", — подчеркнул он.Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.

https://ria.ru/20250311/obse-2004303749.html

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в мире, петер сийярто, словакия, россия, венгрия, сергей собянин