Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки ВСУ
Сийярто: поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки дрона ВСУ
© Getty Images / Janos KummerСотрудник на предприятии венгерской нефтегазовой компании MOL
© Getty Images / Janos Kummer
Сотрудник на предприятии венгерской нефтегазовой компании MOL. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Ночью украинский беспилотник атаковал измерительную станцию нефтепровода "Дружба". <...> Из-за ночной атаки беспилотника поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" пришлось временно приостановить", — отметил он.
Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.
После разговора с вице-премьером Александром Новаком Сийярто уточнил, что поставки нефти могут возобновиться после ремонта к вечеру вторника.
Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода.
"Нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию станет физически практически невозможна. <...> Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", — подчеркнул он.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в сторону Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.