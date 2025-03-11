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В офисе Зеленского ответили на предложение США о прекращении огня - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:56 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004429494.html
В офисе Зеленского ответили на предложение США о прекращении огня
В офисе Зеленского ответили на предложение США о прекращении огня - РИА Новости, 11.03.2025
В офисе Зеленского ответили на предложение США о прекращении огня
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, комментируя предложение США о прекращении огня на 30 дней, заявил, что в случае, если Россия согласится на это,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:56:00+03:00
2025-03-11T23:56:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, комментируя предложение США о прекращении огня на 30 дней, заявил, что в случае, если Россия согласится на это, то Киев сразу же начнет подготовку и проведение переговоров о следующем этапе урегулирования. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Если Россия примет его (предложение - ред.)... Разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг", - сказал Ермак на брифинге по итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, его опубликовал украинский телеканал "Общественное". При этом, говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, Ермак заявил, что ее формат не располагал к обсуждению "очень конкретных деталей". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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В офисе Зеленского ответили на предложение США о прекращении огня

Ермак заявил о готовности к переговорам, если РФ согласится на прекращение огня

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, комментируя предложение США о прекращении огня на 30 дней, заявил, что в случае, если Россия согласится на это, то Киев сразу же начнет подготовку и проведение переговоров о следующем этапе урегулирования.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
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"Если Россия примет его (предложение - ред.)... Разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг", - сказал Ермак на брифинге по итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, его опубликовал украинский телеканал "Общественное".
При этом, говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, Ермак заявил, что ее формат не располагал к обсуждению "очень конкретных деталей".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США
Вчера, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьУкраинаСШАРоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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