https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414832.html

Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц

Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025

Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила "конкретные шаги и предложения" по... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:25:00+03:00

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2025-03-11T21:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила "конкретные шаги и предложения" по завершению конфликта. "Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе. Но мы также вникли в существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена", - сообщил он журналистам по итогам встречи с делегацией Украины.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004414400.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, дональд трамп, майк уолтц, саудовская аравия