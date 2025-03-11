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Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 11.03.2025 (обновлено: 21:26 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414832.html
Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц
Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025
Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила "конкретные шаги и предложения" по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:25:00+03:00
2025-03-11T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
майк уолтц
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила "конкретные шаги и предложения" по завершению конфликта. "Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе. Но мы также вникли в существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена", - сообщил он журналистам по итогам встречи с делегацией Украины.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, майк уолтц, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Саудовская Аравия
Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц

Уолтц: Украина представила конкретные предложения и шаги по завершению конфликта

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила "конкретные шаги и предложения" по завершению конфликта.
"Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе. Но мы также вникли в существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена", - сообщил он журналистам по итогам встречи с делегацией Украины.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине
Вчера, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампМайк УолтцСаудовская Аравия
 
 
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