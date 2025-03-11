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США и Украина представят совместное заявление после переговоров, пишет FT - РИА Новости, 11.03.2025
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19:59 11.03.2025 (обновлено: 20:22 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004405222.html
США и Украина представят совместное заявление после переговоров, пишет FT
США и Украина представят совместное заявление после переговоров, пишет FT - РИА Новости, 11.03.2025
США и Украина представят совместное заявление после переговоров, пишет FT
США и Украина представят совместное заявление с пересказом переговоров в Саудовской Аравии, согласно плану, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:59:00+03:00
2025-03-11T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США и Украина представят совместное заявление с пересказом переговоров в Саудовской Аравии, согласно плану, сообщает газета Financial Times."Стороны представят совместное заявление, резюмирующее переговоры. &lt;...&gt; Продолжение переговоров на второй день не запланировано", — говорится в публикации.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что первый раунд переговоров посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, а также говорили о соглашении по редкоземельным ископаемым.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, андрей сибига, государственный департамент сша, марко рубио
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Андрей Сибига, Государственный департамент США, Марко Рубио
США и Украина представят совместное заявление после переговоров, пишет FT

FT: США и Украина представят совместное заявление с пересказом переговоров

© Getty Images / AnadoluАмериканская делегация в Джидде, Саудовская Аравия
Американская делегация в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Anadolu
Американская делегация в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США и Украина представят совместное заявление с пересказом переговоров в Саудовской Аравии, согласно плану, сообщает газета Financial Times.
«
"Стороны представят совместное заявление, резюмирующее переговоры. <...> Продолжение переговоров на второй день не запланировано", — говорится в публикации.
Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что первый раунд переговоров посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, а также говорили о соглашении по редкоземельным ископаемым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампАндрей СибигаГосударственный департамент СШАМарко Рубио
 
 
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