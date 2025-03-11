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Украина отрицает причастность к кибератаке на соцсеть X, пишет Newsweek - РИА Новости, 11.03.2025
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16:08 11.03.2025 (обновлено: 16:17 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004355318.html
Украина отрицает причастность к кибератаке на соцсеть X, пишет Newsweek
Украина отрицает причастность к кибератаке на соцсеть X, пишет Newsweek - РИА Новости, 11.03.2025
Украина отрицает причастность к кибератаке на соцсеть X, пишет Newsweek
Украина отрицает причастность к кибератаке на социальную сеть X, сообщает во вторник издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:08:00+03:00
2025-03-11T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина отрицает причастность к кибератаке на социальную сеть X, сообщает во вторник издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко. В понедельник владелец соцсети американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в отношении Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна. Позднее он заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к атаке. "Украинское правительство "абсолютно" непричастно к кибератаке на X... Организация такой атаки не входила бы в интересы Украины", - говорится в публикации со ссылкой на Мережко. Newsweek позже сообщил, что пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team взяла ответственность за масштабный сбой в работе соцсети X.
https://ria.ru/20250311/kiberataka-2004215826.html
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в мире, технологии, украина, илон маск, верховная рада украины, сша
В мире, Технологии, Украина, Илон Маск, Верховная Рада Украины, США
Украина отрицает причастность к кибератаке на соцсеть X, пишет Newsweek

Newsweek: Украина отрицает причастность к кибератаке на социальную сеть X

© Getty Images / SOPA Images/Mateusz SlodkowskiЛоготип социальной сети X
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / SOPA Images/Mateusz Slodkowski
Логотип социальной сети X. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина отрицает причастность к кибератаке на социальную сеть X, сообщает во вторник издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко.
В понедельник владелец соцсети американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в отношении Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна. Позднее он заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к атаке.
Кибератака - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Пропалестинские хакеры взяли ответственность за кибератаку на соцсеть X
Вчера, 05:11
"Украинское правительство "абсолютно" непричастно к кибератаке на X... Организация такой атаки не входила бы в интересы Украины", - говорится в публикации со ссылкой на Мережко.
Newsweek позже сообщил, что пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team взяла ответственность за масштабный сбой в работе соцсети X.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой
10 марта, 17:41
 
В миреТехнологииУкраинаИлон МаскВерховная Рада УкраиныСША
 
 
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