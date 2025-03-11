https://ria.ru/20250311/ukraina-2004331710.html

СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах

СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах - РИА Новости, 11.03.2025

СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах

Представители Белого дома не поддерживают требования Украины вернуться к границам 2014 или 2022 годов, передает британский телеканал Sky News. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:58:00+03:00

2025-03-11T14:58:00+03:00

2025-03-11T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Представители Белого дома не поддерживают требования Украины вернуться к границам 2014 или 2022 годов, передает британский телеканал Sky News. "В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 или 2022 годов", — говорится в публикации. Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и украинской делегаций. Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. При этом он подчеркнул, что и Москва, и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта.Президент Дональд Трамп также не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. Он обещал, что США будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше", но признавал, что возвращение к границам 2014-го маловероятно.Как напоминал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в конституции и стали неотъемлемой частью России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250311/nyt-2004286046.html

https://ria.ru/20250311/ssha-2004299512.html

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украина, россия, сша, владимир путин, в мире