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СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 11.03.2025 (обновлено: 16:25 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004331710.html
СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах
СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах - РИА Новости, 11.03.2025
СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах
Представители Белого дома не поддерживают требования Украины вернуться к границам 2014 или 2022 годов, передает британский телеканал Sky News. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:58:00+03:00
2025-03-11T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Представители Белого дома не поддерживают требования Украины вернуться к границам 2014 или 2022 годов, передает британский телеканал Sky News. "В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 или 2022 годов", — говорится в публикации. Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и украинской делегаций. Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. При этом он подчеркнул, что и Москва, и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта.Президент Дональд Трамп также не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. Он обещал, что США будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше", но признавал, что возвращение к границам 2014-го маловероятно.Как напоминал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в конституции и стали неотъемлемой частью России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250311/nyt-2004286046.html
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украина, россия, сша, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, В мире
СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах

Sky News: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Представители Белого дома не поддерживают требования Украины вернуться к границам 2014 или 2022 годов, передает британский телеканал Sky News.
"В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 или 2022 годов", — говорится в публикации.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
СМИ назвали цель Украины в переговорах с США
Вчера, 12:08
Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и украинской делегаций. Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. При этом он подчеркнул, что и Москва, и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта.
Президент Дональд Трамп также не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. Он обещал, что США будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше", но признавал, что возвращение к границам 2014-го маловероятно.
Как напоминал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в конституции и стали неотъемлемой частью России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт, подчеркнул он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Рубио прокомментировал "враждебные" формулировки в коммюнике G7 по Украине
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
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