СМИ: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах
Sky News: чиновники из США ничего не хотят слышать от Киева о старых границах
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Представители Белого дома не поддерживают требования Украины вернуться к границам 2014 или 2022 годов, передает британский телеканал Sky News.
"В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 или 2022 годов", — говорится в публикации.
СМИ назвали цель Украины в переговорах с США
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Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и украинской делегаций. Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. При этом он подчеркнул, что и Москва, и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта.
Президент Дональд Трамп также не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. Он обещал, что США будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше", но признавал, что возвращение к границам 2014-го маловероятно.
Как напоминал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в конституции и стали неотъемлемой частью России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт, подчеркнул он.