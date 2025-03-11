Рейтинг@Mail.ru
BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 11.03.2025 (обновлено: 09:41 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004241967.html
BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams
BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams - РИА Новости, 11.03.2025
BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams
Приостановка военной помощи Украине со стороны США ударила по возможности ВСУ использовать поставленную им американскую бронетехнику, включая танки Abrams,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:39:00+03:00
2025-03-11T09:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
нато
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/32/1517593207_0:132:2400:1482_1920x0_80_0_0_6b96db14aad45f39bddcc54fe2adc72b.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Приостановка военной помощи Украине со стороны США ударила по возможности ВСУ использовать поставленную им американскую бронетехнику, включая танки Abrams, пишет издание Business Insider. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. "Решение президента (США) Дональда Трампа ... прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по имеющемуся у Киеву арсеналу танков Abrams и других боевых машин американского производства", - пишет издание. По данным Business Insider, Украина уже столкнулась с нехваткой танков Abrams, а решение Трампа прекратить поставки оружия, в том числе важнейших запчастей, только усугубит проблему. Это значит, что Киев не сможет содержать танки в рабочем состоянии или ремонтировать поврежденные в бою. "Ремонтировать (поврежденную технику - ред.) сложно, поскольку США предоставили очень мало запасных частей. Теперь их вообще не будет ... Это означает, что, хотя у нас есть оборудование, мы не сможем его использовать из-за ограничений по техническому обслуживанию. Речь идет не о новых поставках, а о поддержании существующего оборудования", - заявил изданию член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. По словам Рахманина, в значительной степени на американскую бронетехнику, включая танки Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, полагаются подразделения ВСУ, находящиеся на территории Курской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
https://ria.ru/20250311/tramp-2004220960.html
https://ria.ru/20250306/ssha-2003326734.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/32/1517593207_124:0:2276:1614_1920x0_80_0_0_e5810626f29c26e5bec20df58c41206a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, дональд трамп, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams

Business Insider: прекращение военной помощи США ударило по бронетехнике ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams
Американские танки Abrams - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Приостановка военной помощи Украине со стороны США ударила по возможности ВСУ использовать поставленную им американскую бронетехнику, включая танки Abrams, пишет издание Business Insider.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп одним указом остановил танки ВСУ, пишут СМИ
07:06
"Решение президента (США) Дональда Трампа ... прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по имеющемуся у Киеву арсеналу танков Abrams и других боевых машин американского производства", - пишет издание.
По данным Business Insider, Украина уже столкнулась с нехваткой танков Abrams, а решение Трампа прекратить поставки оружия, в том числе важнейших запчастей, только усугубит проблему. Это значит, что Киев не сможет содержать танки в рабочем состоянии или ремонтировать поврежденные в бою.
"Ремонтировать (поврежденную технику - ред.) сложно, поскольку США предоставили очень мало запасных частей. Теперь их вообще не будет ... Это означает, что, хотя у нас есть оборудование, мы не сможем его использовать из-за ограничений по техническому обслуживанию. Речь идет не о новых поставках, а о поддержании существующего оборудования", - заявил изданию член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
По словам Рахманина, в значительной степени на американскую бронетехнику, включая танки Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, полагаются подразделения ВСУ, находящиеся на территории Курской области.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине
6 марта, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДональд ТрампНАТОВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала