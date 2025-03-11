https://ria.ru/20250311/ukraina-2004241967.html

BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams

BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams - РИА Новости, 11.03.2025

BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams

Приостановка военной помощи Украине со стороны США ударила по возможности ВСУ использовать поставленную им американскую бронетехнику, включая танки Abrams,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:39:00+03:00

2025-03-11T09:39:00+03:00

2025-03-11T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Приостановка военной помощи Украине со стороны США ударила по возможности ВСУ использовать поставленную им американскую бронетехнику, включая танки Abrams, пишет издание Business Insider. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. "Решение президента (США) Дональда Трампа ... прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по имеющемуся у Киеву арсеналу танков Abrams и других боевых машин американского производства", - пишет издание. По данным Business Insider, Украина уже столкнулась с нехваткой танков Abrams, а решение Трампа прекратить поставки оружия, в том числе важнейших запчастей, только усугубит проблему. Это значит, что Киев не сможет содержать танки в рабочем состоянии или ремонтировать поврежденные в бою. "Ремонтировать (поврежденную технику - ред.) сложно, поскольку США предоставили очень мало запасных частей. Теперь их вообще не будет ... Это означает, что, хотя у нас есть оборудование, мы не сможем его использовать из-за ограничений по техническому обслуживанию. Речь идет не о новых поставках, а о поддержании существующего оборудования", - заявил изданию член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. По словам Рахманина, в значительной степени на американскую бронетехнику, включая танки Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, полагаются подразделения ВСУ, находящиеся на территории Курской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

https://ria.ru/20250311/tramp-2004220960.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире, киев