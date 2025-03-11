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В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов - РИА Новости, 11.03.2025
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09:05 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ufa-2004233442.html
В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов
В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов - РИА Новости, 11.03.2025
В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов
Девять авиарейсов на прилет и вылет, в том числе семь московских, задерживаются в уфимском аэропорту, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. РИА Новости, 11.03.2025
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москва
россия
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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УФА, 11 мар - РИА Новости. Девять авиарейсов на прилет и вылет, в том числе семь московских, задерживаются в уфимском аэропорту, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений в московских аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково". Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили в Минобороны РФ. Согласно онлайн-табло международного аэропорта "Уфа", на прилет задержаны два самолета в Москву, один в Казань. На вылет задержаны пять авиарейсов в Москву, один в Нижний Новгород. "В связи с вводом временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропортах Москвы скорректировано расписание ближайших рейсов в аэропорту "Уфа". Выполнение рейсов в пункт назначения будет осуществляться после открытия аэропортов на прием и выпуск воздушных судов", - сообщает уфимский аэропорт в своем Telegram-канале.
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россия
московская область (подмосковье)
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москва, россия, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов

В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов, в том числе семь московских

© Фото : Международный Аэропорт УфыМеждународный Аэропорт Уфы
Международный Аэропорт Уфы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Международный Аэропорт Уфы
Международный Аэропорт Уфы. Архивное фото
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УФА, 11 мар - РИА Новости. Девять авиарейсов на прилет и вылет, в том числе семь московских, задерживаются в уфимском аэропорту, следует из данных онлайн-табло аэровокзала.
Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений в московских аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково". Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно онлайн-табло международного аэропорта "Уфа", на прилет задержаны два самолета в Москву, один в Казань. На вылет задержаны пять авиарейсов в Москву, один в Нижний Новгород.
"В связи с вводом временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропортах Москвы скорректировано расписание ближайших рейсов в аэропорту "Уфа". Выполнение рейсов в пункт назначения будет осуществляться после открытия аэропортов на прием и выпуск воздушных судов", - сообщает уфимский аэропорт в своем Telegram-канале.
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МоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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