https://ria.ru/20250311/ufa-2004233442.html

В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов

В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов - РИА Новости, 11.03.2025

В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов

Девять авиарейсов на прилет и вылет, в том числе семь московских, задерживаются в уфимском аэропорту, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:05:00+03:00

2025-03-11T09:05:00+03:00

2025-03-11T09:05:00+03:00

москва

россия

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91125/35/911253502_0:78:751:500_1920x0_80_0_0_4dadc330cac1072922ee2a6817986541.jpg

УФА, 11 мар - РИА Новости. Девять авиарейсов на прилет и вылет, в том числе семь московских, задерживаются в уфимском аэропорту, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений в московских аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково". Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили в Минобороны РФ. Согласно онлайн-табло международного аэропорта "Уфа", на прилет задержаны два самолета в Москву, один в Казань. На вылет задержаны пять авиарейсов в Москву, один в Нижний Новгород. "В связи с вводом временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропортах Москвы скорректировано расписание ближайших рейсов в аэропорту "Уфа". Выполнение рейсов в пункт назначения будет осуществляться после открытия аэропортов на прием и выпуск воздушных судов", - сообщает уфимский аэропорт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/samolet-2004225903.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье