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Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 11.03.2025 (обновлено: 18:48 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tts-2004386500.html
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти - РИА Новости, 11.03.2025
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти
Количество погибших при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:13:00+03:00
2025-03-11T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Количество погибших при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."К сожалению, количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе возросло до пяти человек. Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения", — написал он. Врио главы региона пообещал, что семьям окажут всю необходимую поддержку."В прицеле нашего внимания и раненые в торговом центре. Все они находятся в областной клинической больнице, и врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги — убедился в этом сам, когда заезжал проведать людей. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, за что отдельно благодарю руководство Минздрава России", — добавил Хинштейн. В понедельник врио губернатора сообщил о четырех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250311/vengriya-2004358941.html
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курская область
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курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти

Число погибших при украинском обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Количество погибших при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"К сожалению, количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе возросло до пяти человек. Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения", — написал он.
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Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки ВСУ
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Врио главы региона пообещал, что семьям окажут всю необходимую поддержку.
"В прицеле нашего внимания и раненые в торговом центре. Все они находятся в областной клинической больнице, и врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги — убедился в этом сам, когда заезжал проведать людей. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, за что отдельно благодарю руководство Минздрава России", — добавил Хинштейн.
В понедельник врио губернатора сообщил о четырех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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