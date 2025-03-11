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Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти - РИА Новости, 11.03.2025
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти
Количество погибших при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:13:00+03:00
2025-03-11T18:13:00+03:00
2025-03-11T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Количество погибших при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."К сожалению, количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе возросло до пяти человек. Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения", — написал он. Врио главы региона пообещал, что семьям окажут всю необходимую поддержку."В прицеле нашего внимания и раненые в торговом центре. Все они находятся в областной клинической больнице, и врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги — убедился в этом сам, когда заезжал проведать людей. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, за что отдельно благодарю руководство Минздрава России", — добавил Хинштейн. В понедельник врио губернатора сообщил о четырех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250311/vengriya-2004358941.html
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курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти
Число погибших при украинском обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти